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14 апреля 201914:06

Массовый побег из ИВС: подробности

Global Look Press

Из девяти заключенных, которые сбежали из изолятора временного содержания в Туве, четверо были осуждены и ожидали отправки на место отбывания наказания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД "Барун-Хемчикский", заключенные получили сроки от четырех до семи лет в колонии строгого режима за разбой, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью.

Остальные пятеро беглецов были задержаны по подозрению в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений, краже, разбое и нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Сбежавших заключенных ищут большими силами, в том числе с помощью полицейских из Хакасии и Красноярского края. Проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства происшествия.

Побег был совершен в воскресенье, 14 апреля. Заключенные сумели вырваться из СИЗО, избив дежурного сотрудника полиции.

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