На артистку "Геликон-оперы" напали в Москве

Певица хора столичного театра "Геликон-опера" Мелания Заридзе стала жертвой нападения. В театре подтвердили факт нападения, сообщив, что артистка чувствует себя нормально и находится в безопасности.

Ведется следствие, поэтому в театре отказались от дальнейших комментариев, передает РИА Новости. В спектакле театра в воскресенье, 14 апреля, Заридзе не занята.

По информации сайта "360", певица подверглась нападению поклонника, жившего по соседству с ней. По неподтвержденным данным, сосед по лестничной клетке ухаживал за ней, а когда певица отвергла его приставания, избил и изнасиловал ее.

Художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман подтвердил факт бытового конфликта. В его театре Заридзе задействована в спектаклях "Волшебная флейта" и "Пиковая дама". Согласно театральной афише, ближайший спектакль певица должна отыграть 18 апреля.