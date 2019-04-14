"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

Жительница Азова Алина Санько, ставшая "Мисс Россия 2019" написала "Вконтакте", что она очень счастлива своей победой. Девушка заметила, что она как в сказке. Она также поблагодарила своих поклонников за поддержку и написала, что всех любит.

Конкурс красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Министерства культуры РФ. В Конкурсе участвовали 50 девушек, они соревновались не только в красоте, но и талантах, интеллекте. Финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village"​​​.

Санько 20 лет. Она учится в Москве и увлекается живописью.