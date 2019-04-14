Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций

Весь мир устал от американских санкций, которые вводятся бесконтрольно, считает министр энергетики России Александр Новак. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" во время Арктического форума в воскресенье, 14 апреля.

Со своей стороны, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что от вводимых Америкой санкций "давно было пора устать". По его мнению, США есть чем заниматься. "Занимались бы — там большой круг вопросов, который надо решать", — сказал Ушаков в интервью.

Но, например, президент Финляндии Саули Нийнисте убежден, что санкции не являются помехой при выстраивании двусторонних отношений. "Существуют санкции, есть вопросы по Минским договоренностям, но, тем не менее, я, как президент Финляндии, старюсь улучшать наши отношения", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил в той же программе, что самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам.