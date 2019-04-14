"Вова, выходи": Порошенко прибыл в "Олимпийский"

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко прибыл в Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" в Киеве для дебатов с Владимиром Зеленским. Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Прямой". Порошенко прибыл на стадион с семьей и прошел к сцене под скандирование толпы: "Вова, выходи!"

Штаб кандидата Порошенко ранее установил возле спорткомплекса "Олимпийский" сцену, передает РИА Новости. Для нее выбрали место у центрального входа на стадион, на сцене смонтированы два больших монитора. Подойти к ней могут все желающие, но только через рамки металлоискателей. Мониторы показывают изображение человека с прической-ирокезом, похожего на Порошенко, и надписью "Добавь драйва".

На самом стадионе собралось большое количество украинцев, желающих посмотреть на дебаты, передает "Интерфакс". Порошенко призвал Зеленского немедленно явиться на стадион, иначе он будет приглашать его каждый день на каждый телеэфир. "Страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего", — сказал действующий глава государства.

Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского ранее сообщил, что их кандидат не намерен участвовать в дебатах, которые запланировал на сегодня Петр Порошенко. Зеленский готов ответить на вопросы оппонента в указанную дату — 19 апреля, а не 14-го, как настаивает действующий президент. Объясняя очередной отказ, сам Зеленский заявил, что получил секретную информацию о провокации, которую готовят против него на стадионе, поэтому туда он сегодня не поедет, передает телеканал "Россия 24".