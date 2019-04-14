Рублев вышел в основную сетку турнира в Монте-Карло

Российский теннисист, 92-я ракетка мира Андрей Рублев в финале квалификации турнира в Монте-Карло в двух сетах за один час 29 минут обыграл представителя Франции Уго Умбера со счетом 6:4, 6:4.

Россиянин единожды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта, а Умбер, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Таким образом, Рублев вышел в основную сетку турнира Rolex Monte-Carlo Masters, своего соперника российский теннисист узнает позднее. Помимо Рублева в турнире примут участие другие россияне – Карен Хачанов и Даниил Медведев.