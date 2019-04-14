Момент авиакатастрофы в Непале попал на видео

Очевидец запечатлел момент крушения самолета в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле, произошедшего утром в воскресенье, 14 апреля.

Напомним, что воздушное судно L-410UVP-E20 Turbolet, принадлежащее авиакомпании Summit Air, сошло с взлетно-посадочной полосы при попытке взлететь с высокогорного аэродрома.

После этого самолет выкатился на стоянку и столкнулся с двумя вертолетами Eurocopter, буквально подмяв один из них.

Как сообщает издание The Kathmandu Post, на месте ЧП погибли два человека – второй пилот L-410 и полицейский, оказавшийся на пути самолета. Еще один страж порядка, получивший серьезные травмы, скончался в больнице.

Командир самолета, выкатившегося в полосы, и пилот протараненного вертолета госпитализированы.