Милонов рассказал об избиении дверью. Его оппоненты заявили, что он сам себя ей ударил

Питерские полицейские составили протокол по факту нападения на депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Виталия Милонова. У Милонова зафиксировали ушибы.

По словам пострадавшего, конфликт произошел на штрафстоянке, где находилась машина его знакомого. Его стукнули дверью в ответ на просьбу принести документы. И хотя Милонов представился и показал депутатское удостоверение, злоумышленники не остановились.

Сам депутат должен был вести себя корректно. Он не мог ответит насилием, поэтому вызвал полицию. Полиция зафиксировала травмы и составила протокол.

Вместе с тем Милонов обратил внимание, что машину им вернули с повреждениями, передает ТАСС.

По сообщению РИА Новости, сотрудники штрафстоянки причастность к инциденту отрицают. Они утверждают, что Милонов не придержал дверь, и она его ударила.