Беглецы из ИВС изрезали грудь полицейскому

Заключенные, которые сбежали из изолятора временного содержания в городе Ав-Довурак Барун-Хемчикского района Тувы, нанесли дежурному сотруднику полиции колото-резаные ранения в грудь. Внутренние органы полицейского задеты не были.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД, двое задержанных напали на дежурного, когда их вывели в каптерку за вещами.

По факту применения насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа и побега из изолятора временного содержания возбуждено уголовное дело.

Между тем один из девяти сбежавших заключенных уже задержан в городе, передает ТАСС, ссылаясь на информацию межмуниципального отдела МВД "Барун-Хемчикский". Поиски остальных восьми беглецов продолжаются. Среди них есть осужденные по тяжким статьям: убийство, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда.