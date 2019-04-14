В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

На сбои в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook жалуются в настоящее время пользователи в ряде стран, включая Россию. Об этом говорят данные портала Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.

На неполадки в работе WhatsApp пользователи начали жаловаться в 6:58 по времени Восточного побережья США (13:58 по Москве). У них проблемы с отправкой и получением сообщений, соединением и даже авторизацией в системе.

В Instagram проблемы начались в 6:33 по времени Восточного побережья США (13:33 по Москве), в Facebook – за пять минут до этого. У пользователей проблемы с обновлением новостной ленты, входом в систему и даже доступом к сайтам самих сервисов. Проблемы фиксируются у пользователей на территории стран Европы, части территории США, в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Небольшое количество жалоб на работу Instagram поступает и из Москвы.