Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах
Госдума в третьем чтении приняла закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые теперь будут распределяться на аукционах. Поможет ли такая мера вывести крабовый рынок из тени и приблизит ли этот вкуснейший деликатес к столам россиян?
Автоматная очередь разрезает воздух. Спецназ Погранслужбы ФСБ готовится к задержанию браконьеров. Лодка плывет к ближайшему мысу. По дороге бандиты скидывают улов. Задержанных везут на сторожевой корабль "Преданный". Там — первый допрос.Они ловили один из самых ценных видов биоресурсов — камчатского краба. Подняли со дна 144 особи. Ущерб — 2 миллиона рублей.
"Деньги очень большие, учитывая, что затраты только на топливо и ловушки, а отдача очень большая", — отметил Владимир Калина, капитан судна "Преданный" Погрануправления ФСБ по Западному Арктическому округу.
Лов камчатского краба до августа каждого года запрещен — это период размножения. Но бандитам плевать. Большая часть браконьеров использует легкие моторные лодки с резиновыми бортами и мощными моторами.
На воде пластиковая бутылка — как ориентир. Под водой — та самая ловушка. А внутри — камчатский краб. Он ползет на приманку — как правило, рыбу — запутывается в сетях и уже не может выбраться.
Казалось бы, краб камчатский, а обитает под Мурманском. Это результат многолетнего советского эксперимента по переселению целого вида с Дальнего Востока на Крайний Север.
"В те годы у молодого советского государства одним из источников валюты был запас камчатского краба в камчатских водах. Задумались и ученые, в том числе чтобы создать такой дополнительный источник иностранной валюты", — сказал Константин Соколов, заведующий лабораторий прибрежных исследований Полярного филиала ВНИИРО.
Идея "великого переселения" камчатского краба с Дальнего Востока на северо-запад страны, в Баренцево море, появилась еще в 30 годы ХХ века. Но тогда просто не было быстрого способа пересечь страну, и особи погибали в дороге. Следующая безуспешная попытка была предпринята в 50-е годы, и только в начале 60-х первые 1200 особей камчатского краба были выпущены в залив Баренцева моря.
Уже в 1974 году под Мурманском поймали первого дикого краба. В 2004-м начался промысловый лов. Крабу так понравилось Баренцево море, что он пополз и в Норвегию. А там начал уничтожать треску. Поэтому в Норвегии другие нормы охоты на краба.
В отличие от северных территорий России, где лов разрешен только с августа каждого года, в Норвегии камчатского краба ловят круглый год. Именно поэтому на местных причалах постоянно можно видеть российские корабли. Порт городка Киркенес — здесь сразу три наших судна. Только вот ходят они сразу под двумя разными флагами — российским и норвежским.
"У нас, как в одном учреждении: легко зайти, трудно выйти. Присутствует масса надзорных органов. Почему мурманчане называют свой порт "вражеским"? Потому что из-за этих мелочей у нас идет разлад", — рассказал Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.
Бюрократия мешает развивать промысел. Долгие стоянки и проверки вынуждают корабли уходить за границу. Так высокодоходный бизнес ищет другую пристань. А ведь это и вопрос уплаты налогов и сборов. Только официальные зарплаты матросов приносят в бюджет миллионы рублей в качестве НДФЛ. По словам чиновников, тяжелая и опасная работа хорошо оплачивается.
"Заработки моряков на краболовах достаточно весомые. В среднем 800 тысяч рублей в месяц. От 500 у матроса до 1,4 миллиона у капитана", — пояснил Андрей Иванов. Но это за те несколько месяцев, что разрешено ловить краба. Неудивительно, что и цены на крабовое мясо кусаются. В России они такие же, как во всем мире. Деликатес!
В Баренцевом море установлен лимит на вылов камчатского краба — 9600 тонн в год. Каждую весну российские биологи дают заключение, сколько особей можно выловить, не навредив популяции. Это и есть те самые квоты. Раньше они распределялись по так называемому историческому принципу: кто сколько выловил в предыдущий год, тот столько может ловить и в следующий.
Так появились 14 крупных монополистов, многие из которых живут за границей. Среди них и уже известный Олег Кан, который прячется в Японии от уголовного преследования. Магнаты контролировали большую часть рынка, выкачивая прибыль и не особо заботясь об инвестициях в отрасль. Недавно ситуация изменилась. Принят законопроект, согласно которому половина квот будет разыгрываться на аукционах. Это должно дать толчок всей отрасли.
"Оценка этих доходов составляет около 82 миллиардов рублей, что сравнимо с уплатой налогов в данном сегменте почти за 20 лет. Также ожидается строительство около 40 новых рыболовных судов на отечественных верфях, что существенно улучшить ситуацию с контролем улова, повысит эффективность промысла и безопасность экипажей", — заявил Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.
Краб как экспортный продукт до сих пор остается весомой статьей валютной выручки. Следующий логичный шаг — сделать его более доступным на внутреннем рынке.
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