Чубайс откровенно рассказал о приватизации, санкциях и наноиндустрии
Гость нового выпуска программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" — легендарная личность в российской политике — Анатолий Чубайс, "отец приватизации" 90-х. О его роли в правительстве при Ельцине спорят до сих пор. Последние 10 лет Чубайс руководит корпорацией "Роснано".
На столе — идеальный порядок. На полках — макеты ветряков: "Роснано" сейчас активно занимается развитием альтернативных нефти и газу источников энергии. Здесь же фотографии тех, с кем довелось работать в сложные 90-е: зампред правительства Егор Гайдар и первый президент России Борис Ельцин – люди, которые полностью изменили направление развития страны.
- В одном из интервью вы сказали о том, что сейчас не работаете на государство, а работаете на страну. При этом до 1998 года работали на государство. А вот лично вы в чем видите разницу?
- Страна — это гораздо больше, чем государство. Страна — это, конечно же, государство, плюс народ. Страна существует тысячелетия, государство создается, рушится, воссоздается. В 90-е мы воссоздали российское государство, разрушенное до основания. Могли быть какие-то другие сценарии. А страна была и есть, и уверен, что будет жить еще долго при разных государствах, — отмечает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
- Расскажите, куда вы дели свой ваучер?
- Крайне неудачно вложил – в один из чековых инвестиционных фондов. Пропал, к большому сожалению, так же, как и у многих других людей, которые сделали то же самое. Я вообще считаю, что чековые инвестиционные фонды были одной из наших самых крупных ошибок при приватизации.
- В 90-е зародилась система, которую сегодня многие называют олигархическим капитализмом. Вот многие олигархи, крупные бизнесмены в России входят в список Forbes. А вы не входите ни в список Forbes, ни в Bloomberg. Не обидно?
- Вы правы, я никогда в него не входил, и совершенно ясно, что никогда в него не войду. Олигархический капитализм в России возникал в 1995-1997 годах. В 1997-м году мы начали с ним драку. Первая большая драка с ним — наша. Извините, моя. Мы сыграли вничью. Нам морду набили, и мы морду набили. Мы Березовского выгнали из государственной власти, они нам тоже нанесли серьезный ущерб. А дальше драка продолжилась. И завершилась она тем, что сегодня назовите мне фамилию одного бизнесмена или двух, или пятерых, которые всерьез влияют на российскую государственную политику. Их нет. Это и означает, что никакого олигархического капитализма в России нет.
Последние 10 лет "отец приватизации" занимается развитием наноиндустрии. При поддержке корпорации были построены 97 новых предприятий в 37 регионах России. Чтобы понять, что делает "Роснано", отправимся в один из исследовательских центров – "НоваМедика Иннотех".
- Сегодня у нас в аптеках есть какие-то препараты, которые выпущены при участии "Роснано"?
- Несколько примеров вам назову. Например, лекарство "Визомитин". Академик Скулачев является его автором. Достаточно уникальная, на мой взгляд, разработка — это лекарство от "сухого" глаза. Или, например, наше лекарство "Кагоцел", которое сегодня вообще держит, думаю, под 40% рынка. Технологии, причем ядерные, также на службе медицины. Благодаря позитроно-эмиссионной томографии (ПЭТ) появилась возможность отыскать опухоль размером 5-10 миллиметров. В онкологии ранняя диагностика — это в 80% случаев полное выздоровление. ПЭТ — это диагностика, а после диагностики уже, собственно, лечение, в котором может быть и хирургия. В наших ядерных центрах мы развиваем и технологии в этой же сфере: это прежде всего кибернож. Это неинвазивная хирургия. То есть, операция, когда электронным лучом производится уничтожение опухоли без повреждения ткани человека.
"Роснано" есть что предложить и армии. К примеру, наноструктурированная бронекерамика. По прочности не уступает алмазам. Ею планируют оснащать российский танк "Армата". Такая броня не только легче, но и прочнее и способна выдержать любой удар.
- А вы считали, сколько денег на ваших проектах "вылетело в трубу"?
- Вопрос принципиально неправильно поставлен. Потому что правильно поставлен вопрос иначе. Тот объем денег, который "вылетел в трубу", компенсирован тем объемом денег, которые получили в итоге? Вот в такой постановке ответ — да, компенсирован.
- На сколько?
- На 100%.
В то же время у "Роснано" есть и неудачные проекты. Это и строительство завода по производству поликристаллического кремния в Иркутской области, и замена школьных учебников на планшеты. Если посмотреть на статистику, то на 10 проектов приходится один провальный.
- Стив Джобс предложил миру iPhone, а что миру может предложить Анатолий Чубайс?
- Стив Джобс — гений, а я — нет, поэтому по таким меркам меня мерить, наверное, неправильно. А вот если спросить о том, а что мы создаем такого, что в России будет сделано впервые в мире, на этот вопрос тоже есть ответ: мы завершаем строительство российского Центра гибкой электроники.
Год назад появился так называемый "кремлевский доклад". Минфин США составил список высокопоставленных чиновников и бизнесменов: 210 человек, которых в Вашингтоне считают близкими к руководству России. Чубайс — единственный из руководителей госкорпораций, не попавший в список.
"Если говорить объективно, там же черным по белому написан простой критерий: попали российские предприниматели, у которых объем активов измеряется цифрой больше, чем 1 млрд долларов. Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению. Либо государственные служащие, а я не являюсь государственным служащим. Конечно же, у нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули. Там так не бывает", — пояснил Анатолий Чубайс.
- А дружки-то есть на Западе?
- Конечно.
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