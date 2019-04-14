Ветеран Великой Отечественной написал "Тотальный диктант" в Нью-Йорке

Сотни американцев приняли участие в "Тотальном диктанте". Самым старшим участником стал 95-летний житель Нью-Йорка, ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев. Ветеран специально для этого приехал в воскресную школу Свято-Николаевского собора.

Никаких затруднений текст у него не вызвал, единственное, текст оказался мелковат для пожилого человека.

Больше всего желающих проверить свою грамотность оказалось в Нью-Йорке – 143 человека. Для тех, кто уже учил русский в США, предложили облегченную версию диктанта, передает ТАСС.