Ас-Сиси встретился с Хафтаром

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в воскресенье, 14 апреля, провели переговоры. Обсуждалась ситуация в Ливии. Однако подробности встречи не приводятся, передает "Интерфакс".

Сейчас в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа. 4 апреля Хафтар объявил о начале "Операции Триполи" — наступления на ливийскую столицу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал остановить кровопролитие в Ливии.