Дебаты одного кандидата: Порошенко не дождался Зеленского и решил выучить венгерский

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко пообещал уважать любой выбор украинского народа во втором туре президентских выборов 21 апреля. По его словам, "если, не дай Бог, будет избран" лидирующий пока что кандидат Михаил Зеленский, это будет выбор народа Украины, и Порошенко будет этот выбор уважать.

Об этом действующий украинский президент заявил на стадионе "Олимпийский" в Киеве, куда прибыл для дебатов с Зеленским. Штаб Зеленского ранее сообщил, что их кандидат опасается провокации и не намерен участвовать в дебатах, которые запланировал на сегодня Петр Порошенко. Зеленский готов ответить на вопросы оппонента в указанную дату — 19 апреля, а не 14-го, как настаивает действующий президент.

Порошенко уже сообщил: в случае его победы на выборах он не намерен менять глав МИДа, Минобороны и МВД Украины. Он также заявил об отсутствии конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента нынешнего созыва. В нынешнем составе Верховная рада, по его словам, "сделала огромные шаги в поддержке предложений президента, реализации процесса реформ", передает ТАСС.

Однако уже в пятницу, 19 апреля, Порошенко намерен уволить первого замглавы Службы Внешней разведки генерала Сергея Семочко, ставшего недавно фигурантом одного из сюжетов программы антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом". В нем рассказывалось, что семья Семочко, возглавлявшего ранее экономическую контрразведку СБУ, имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники кроме украинского имеют и гражданство России. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

Порошенко также заявил, что рассчитывает увидеть Зеленского на телеканале ICTV в понедельник, 15 апреля: обоих кандидатов пригласили туда для участия в программе "Свобода слова". Призвав своего соперника не избегать дебатов, а прийти и рассказать украинцам о своих планах и программе, он добавил, что "отсидеться" у Зеленского "не должно получиться", передает "Интерфакс".

При этом вечером 19 апреля Порошенко "как законопослушный гражданин Украины" намерен прибыть на дебаты со своим оппонентом на Общественном ТВ, передает РИА Новости. Он также заявил, что представители национальных меньшинств на Украине должны знать украинский язык, а сам пообещал "если будет необходимо", выучить "на самом низком уровне" венгерский. По словам действующего президента, люди, которые живут или стремятся в ЕС, должны знать несколько языков, и сам он знает болгарский, румынский, польский, английский и русский языки.

По словам Порошенко, он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов, ставшего провальным для него, и признал свои ошибки, в том числе в кадровой политике. В своей гипотетической новой правительственной и президентской команде Порошенко видит "молодых людей, которые хорошо себя проявили в процессе децентрализации, доказали, что могут защищать интересы общин". В случае своего избрания на второй срок он намерен в 2023 году подавать заявку на членство Украины в НАТО и ЕС.

У стадиона "Олимпийский" проходит митинг в поддержку Порошенко, на котором уже произошла давка. Людей пропустили к сцене у входа на стадион, а после известия о том, что Зеленский на дебаты не пришел, многие из них попытались покинуть мероприятие. Специального выхода не было предусмотрено, а через рамки металлоискателей навстречу выходящим продолжали заходить люди. По словам дежурящих на стадионе врачей, к ним за помощью пока никто не обращался.