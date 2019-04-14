Тема:

Выборы на Украине 33 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 апреля 201915:48

Дебаты одного кандидата: Порошенко не дождался Зеленского и решил выучить венгерский

EPA

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко пообещал уважать любой выбор украинского народа во втором туре президентских выборов 21 апреля. По его словам, "если, не дай Бог, будет избран" лидирующий пока что кандидат Михаил Зеленский, это будет выбор народа Украины, и Порошенко будет этот выбор уважать.

Об этом действующий украинский президент заявил на стадионе "Олимпийский" в Киеве, куда прибыл для дебатов с Зеленским. Штаб Зеленского ранее сообщил, что их кандидат опасается провокации и не намерен участвовать в дебатах, которые запланировал на сегодня Петр Порошенко. Зеленский готов ответить на вопросы оппонента в указанную дату — 19 апреля, а не 14-го, как настаивает действующий президент.

Порошенко уже сообщил: в случае его победы на выборах он не намерен менять глав МИДа, Минобороны и МВД Украины. Он также заявил об отсутствии конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента нынешнего созыва. В нынешнем составе Верховная рада, по его словам, "сделала огромные шаги в поддержке предложений президента, реализации процесса реформ", передает ТАСС.

Однако уже в пятницу, 19 апреля, Порошенко намерен уволить первого замглавы Службы Внешней разведки генерала Сергея Семочко, ставшего недавно фигурантом одного из сюжетов программы антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом". В нем рассказывалось, что семья Семочко, возглавлявшего ранее экономическую контрразведку СБУ, имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники кроме украинского имеют и гражданство России. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

Порошенко также заявил, что рассчитывает увидеть Зеленского на телеканале ICTV в понедельник, 15 апреля: обоих кандидатов пригласили туда для участия в программе "Свобода слова". Призвав своего соперника не избегать дебатов, а прийти и рассказать украинцам о своих планах и программе, он добавил, что "отсидеться" у Зеленского "не должно получиться", передает "Интерфакс".

При этом вечером 19 апреля Порошенко "как законопослушный гражданин Украины" намерен прибыть на дебаты со своим оппонентом на Общественном ТВ, передает РИА Новости. Он также заявил, что представители национальных меньшинств на Украине должны знать украинский язык, а сам пообещал "если будет необходимо", выучить "на самом низком уровне" венгерский. По словам действующего президента, люди, которые живут или стремятся в ЕС, должны знать несколько языков, и сам он знает болгарский, румынский, польский, английский и русский языки.

По словам Порошенко, он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов, ставшего провальным для него, и признал свои ошибки, в том числе в кадровой политике. В своей гипотетической новой правительственной и президентской команде Порошенко видит "молодых людей, которые хорошо себя проявили в процессе децентрализации, доказали, что могут защищать интересы общин". В случае своего избрания на второй срок он намерен в 2023 году подавать заявку на членство Украины в НАТО и ЕС.

У стадиона "Олимпийский" проходит митинг в поддержку Порошенко, на котором уже произошла давка. Людей пропустили к сцене у входа на стадион, а после известия о том, что Зеленский на дебаты не пришел, многие из них попытались покинуть мероприятие. Специального выхода не было предусмотрено, а через рамки металлоискателей навстречу выходящим продолжали заходить люди. По словам дежурящих на стадионе врачей, к ним за помощью пока никто не обращался.

Ранее по теме

Сейчас

14:16

"Вова, выходи": Порошенко прибыл в "Олимпийский"

13:53

Массовый побег из ИВС: подробности

13:40

Кремль: самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам

13:15

Киев обвинили в помехах визиту немцев в Крым

12:29

В Подмосковье один иностранец получил пулю в живот, другой – в голову

12:03

Из тувинского ИВС сбежали девять человек

11:34

В центре Киева усилены меры безопасности

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кремль: самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам

Кремль: самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам

2 часа назад
Для поимки беглых преступников в Туве объявили план "Сирена"

Для поимки беглых преступников в Туве объявили план "Сирена"

21 минута назад
Дебаты одного кандидата: Порошенко не дождался Зеленского и решил выучить венгерский

Дебаты одного кандидата: Порошенко не дождался Зеленского и решил выучить венгерский

51 минута назад
Незабываемые бомбардировки и запасы героина: российский дипломат оценил "успехи" НАТО

Незабываемые бомбардировки и запасы героина: российский дипломат оценил "успехи" НАТО

41 минута назад
Следком проверит, бил ли Милонов себя дверью

Следком проверит, бил ли Милонов себя дверью

52 минуты назад
В Подмосковье один иностранец получил пулю в живот, другой – в голову

В Подмосковье один иностранец получил пулю в живот, другой – в голову

4 часа назад
На артистку "Геликон-оперы" напали в Москве

На артистку "Геликон-оперы" напали в Москве

2 часа назад
Ассанж готов сотрудничать со шведской юстицией

Ассанж готов сотрудничать со шведской юстицией

1 час назад
WikiLeaks опроверг публикацию "секретов всего мира" в ответ на арест Ассанжа

WikiLeaks опроверг публикацию "секретов всего мира" в ответ на арест Ассанжа

19 минут назад
В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

1 час назад
"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

2 часа назад
СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

24 минуты назад
Судан: военное руководство делает шаги к правовому государству

Судан: военное руководство делает шаги к правовому государству

7 часов назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Аблязин завоевал золото чемпионата Европы в опорном прыжке, Далалоян – третий

Аблязин завоевал золото чемпионата Европы в опорном прыжке, Далалоян – третий

1 час назад
Проснувшиеся медведи наведались в поселок горняков на Колыме. Видео

Проснувшиеся медведи наведались в поселок горняков на Колыме. Видео

1 час назад
Ас-Сиси встретился с Хафтаром

Ас-Сиси встретился с Хафтаром

1 час назад
Ветеран Великой Отечественной написал "Тотальный диктант" в Нью-Йорке

Ветеран Великой Отечественной написал "Тотальный диктант" в Нью-Йорке

1 час назад
Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн

Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн

1 час назад
Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций

Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций

2 часа назад
Борисов не считает американцев сумасшедшими

Борисов не считает американцев сумасшедшими

2 часа назад
Двухлетний сын алкоголички выпал из окна. Он в коме

Двухлетний сын алкоголички выпал из окна. Он в коме

3 часа назад
Киев обвинили в помехах визиту немцев в Крым

Киев обвинили в помехах визиту немцев в Крым

3 часа назад
В украинские выборы вмешался Петр I

В украинские выборы вмешался Петр I

3 часа назад
"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

3 часа назад
Пеле успешно перенес операцию по удалению камней в мочеточнике

Пеле успешно перенес операцию по удалению камней в мочеточнике

3 часа назад
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми сняли на видео

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми сняли на видео

4 часа назад
Скончалась художница Успенская, чьи картины хранит Третьяковка

Скончалась художница Успенская, чьи картины хранит Третьяковка

4 часа назад
Очевидцы сняли на видео пылающий самолет, упавший на улицу бразильского города

Очевидцы сняли на видео пылающий самолет, упавший на улицу бразильского города

4 часа назад
Увидимся в сентябре. Нурмагомедов принял вызов Порье

Увидимся в сентябре. Нурмагомедов принял вызов Порье

5 часов назад
На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

5 часов назад
Появилось видео с места столкновения самолета и вертолетов в непальском аэропорту

Появилось видео с места столкновения самолета и вертолетов в непальском аэропорту

5 часов назад
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

5 часов назад
Полет крупнейшего в мире "космического" самолета Stratolaunch Systems. Детали

Полет крупнейшего в мире "космического" самолета Stratolaunch Systems. Детали

9 часов назад
В Краснодаре скончался автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

В Краснодаре скончался автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

13 часов назад
Депутат Верховной рады рассказал, почему у Порошенко появилось прозвище Туфель

Депутат Верховной рады рассказал, почему у Порошенко появилось прозвище Туфель

13 часов назад
Польская компания собирает деньги на игру про Чернобыль

Польская компания собирает деньги на игру про Чернобыль

20 часов назад
"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

13.04.2019 14:32
Парадный Aurus Senat попал на видео

Парадный Aurus Senat попал на видео

12.04.2019 14:06