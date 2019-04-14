Тема:
Выборы на Украине 33 минуты назад
Дебаты одного кандидата: Порошенко не дождался Зеленского и решил выучить венгерский
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко пообещал уважать любой выбор украинского народа во втором туре президентских выборов 21 апреля. По его словам, "если, не дай Бог, будет избран" лидирующий пока что кандидат Михаил Зеленский, это будет выбор народа Украины, и Порошенко будет этот выбор уважать.
Об этом действующий украинский президент заявил на стадионе "Олимпийский" в Киеве, куда прибыл для дебатов с Зеленским. Штаб Зеленского ранее сообщил, что их кандидат опасается провокации и не намерен участвовать в дебатах, которые запланировал на сегодня Петр Порошенко. Зеленский готов ответить на вопросы оппонента в указанную дату — 19 апреля, а не 14-го, как настаивает действующий президент.
Порошенко уже сообщил: в случае его победы на выборах он не намерен менять глав МИДа, Минобороны и МВД Украины. Он также заявил об отсутствии конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента нынешнего созыва. В нынешнем составе Верховная рада, по его словам, "сделала огромные шаги в поддержке предложений президента, реализации процесса реформ", передает ТАСС.
Однако уже в пятницу, 19 апреля, Порошенко намерен уволить первого замглавы Службы Внешней разведки генерала Сергея Семочко, ставшего недавно фигурантом одного из сюжетов программы антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом". В нем рассказывалось, что семья Семочко, возглавлявшего ранее экономическую контрразведку СБУ, имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники кроме украинского имеют и гражданство России. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.
Порошенко также заявил, что рассчитывает увидеть Зеленского на телеканале ICTV в понедельник, 15 апреля: обоих кандидатов пригласили туда для участия в программе "Свобода слова". Призвав своего соперника не избегать дебатов, а прийти и рассказать украинцам о своих планах и программе, он добавил, что "отсидеться" у Зеленского "не должно получиться", передает "Интерфакс".
При этом вечером 19 апреля Порошенко "как законопослушный гражданин Украины" намерен прибыть на дебаты со своим оппонентом на Общественном ТВ, передает РИА Новости. Он также заявил, что представители национальных меньшинств на Украине должны знать украинский язык, а сам пообещал "если будет необходимо", выучить "на самом низком уровне" венгерский. По словам действующего президента, люди, которые живут или стремятся в ЕС, должны знать несколько языков, и сам он знает болгарский, румынский, польский, английский и русский языки.
По словам Порошенко, он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов, ставшего провальным для него, и признал свои ошибки, в том числе в кадровой политике. В своей гипотетической новой правительственной и президентской команде Порошенко видит "молодых людей, которые хорошо себя проявили в процессе децентрализации, доказали, что могут защищать интересы общин". В случае своего избрания на второй срок он намерен в 2023 году подавать заявку на членство Украины в НАТО и ЕС.
У стадиона "Олимпийский" проходит митинг в поддержку Порошенко, на котором уже произошла давка. Людей пропустили к сцене у входа на стадион, а после известия о том, что Зеленский на дебаты не пришел, многие из них попытались покинуть мероприятие. Специального выхода не было предусмотрено, а через рамки металлоискателей навстречу выходящим продолжали заходить люди. По словам дежурящих на стадионе врачей, к ним за помощью пока никто не обращался.
Ранее по теме
-
Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС32 минуты назад
-
"Вова, выходи": Порошенко прибыл в "Олимпийский"2 часа назад
-
В украинские выборы вмешался Петр I3 часа назад
-
В центре Киева усилены меры безопасности4 часа назад
-
Порошенко проведет дебаты сам с собой6 часов назад
-
Зеленский не стал сдавать анализы вместе с Порошенко, опасаясь провокации11 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
С-400 назвали кошмаром для невидимок
- ЕС сократил санкционный список
- В Судане объявили переходный период
- Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
- В Тюмени ликвидировали террористов
Самое читаемое
-
Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
- Жену священника затравили за участие в конкурсе красоты
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Экономический кризис 1980-х: СССР vs США
- Гаагский суд отказался расследовать военные преступления армии США и ЦРУ в Афганистане
- Профицит бюджета России достиг в январе-марте 545,7 млрд рублей
- 6 достижений России в освоении космоса
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Правительство утвердило правила тюнинга и переделок автомобилей
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Футболист Гулиев вымаливал прощение у избитого им американца
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
- Субботники и первоцветы: выходные в Москве
- Проверка детских площадок: какие конструкции оказались самыми опасными?
- Московский зоопарк приглашает посмотреть на ночных животных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?