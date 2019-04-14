Проснувшиеся медведи наведались в поселок горняков на Колыме. Видео

Медведица и трое годовалых медвежат нанесли визит обитателям поселка месторождения "Лунное", расположенного в Омсукчанском районе Магаданской области, где, как сообщают СМИ, и происходили события, попавшие на видео.

На записи видно, что хищники неспешно перемещаются между постройками в сопровождении собак, так и не решившихся предпринять каких-либо активных действий, и ограничившихся облаиванием "гостей" с безопасного расстояния.

Медведи, не проявившие агрессии, удовлетворили свое любопытство и удалились, не нанеся никакого ущерба жителям и их имуществу.