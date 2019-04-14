Незабываемые бомбардировки и запасы героина: российский дипломат оценил "успехи" НАТО

Посол России в Хорватии Анвар Азимов опубликовал в издании "Ютарни лист" статью, посвященную "успехам" НАТО за время существования. В этом году Североатлантическому альянсу исполнилось 70 лет, пишет ТАСС.

Азимов убежден, что назвать НАТО "самой успешной военной организацией в современной истории" можно, только помня о нарушениях международных законов, допущенных этой организацией.

Российский посол напомнил, что после 17 лет присутствия контингента НАТО в Афганистане, до 70 процентов территории страны контролируют талибы. Четверть из убитых в 2018 году 3,8 тысяч мирных жителей погибли из-за действий натовцев. Посевы опийного мака выросли в десятки раз, а запасов героина хватит на десять лет.

Обращаясь к другой странице истории НАТО — свержению ливийского лидера Муамара Каддафи, Азимов констатировал, что спустя восемь лет страна все еще в состоянии гражданской войны. Жители Италии и Испании не устают "благодарить" НАТО за нескончаемый поток беженцев из Ливии.

Говоря о трагедии Югославии, Азимов привел такие факты — сброшенного на Сербию урана хватило бы на создание 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму. Отторгнутое от Сербии Косово стало рассадником преступности, в котором процветают торговля наркотиками, людьми, оружием и человеческими органами. Посол привел примечательный факт — даже беженцы из Африки во время миграционного кризиса избегали пересевать границу Косово.

Азимов уверен, что единственная цель существования НАТО — защита от гипотетического "российского вторжения". Хотя Россия неоднократно пыталась договориться с альянсом об усилении безопасности в мире, НАТО не поддержало ни одну из инициатив.