Следком проверит, бил ли Милонов себя дверью

Следователи проводят проверку по факту инцидента в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов получил травмы на одной из штрафстоянок города.

Депутат утверждает, что его били дверью. Сотрудники штрафстоянки утверждают, что дверь прихлопнула Милонова, поскольку он не придержал ее рукой, передает RT.

Конфликт между оппонентами возник из-за машины приятеля Милонова. Выяснилось, что машину эвакуировали, изрядно ее помяв. Неправильные действия "эвакуаторщиков" вывели из строя коробку передач, кроме того, обнаружились повреждения на бампере машины. Работники штрафстоянки отказались составлять соответствующий акт и попытались выставить депутата и его спутника из помещения.

Милонов заявил, что, будучи депутатом, драться не мог, поэтому вызвал полицию.

Позже прокомментировал ситуацию в Instagram. Он раскритировал штрафстоянку, ее пьяных сотрудников. Заявил, что платная эвакуация – страшная ошибка, она незаконна.

Депутат даже собрался выступить с инициативой перед врио губернатора региона Александром Бегловым.