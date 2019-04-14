Аблязин завоевал золото чемпионата Европы в опорном прыжке, Далалоян – третий

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в польском Щецине. Его соотечественнк Артур Далалоян занял третье место.

Аблязин в финале показал результат 14,950 балла, а Далалоян – 14,533 балла. Второе место досталось гимнасту из Израиля Андрею Медведеву, его результат – 14,699 балла.

Российская команда на данный момент завоевала шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых наград и лидирует в медальном зачете. У ближайшего преследователя – Великобритании две золотые награды. На чемпионате Европы осталось разыграть три комплекта медалей. Таким образом, россияне останутся недосягаемыми для своих преследователей в медальном зачете.