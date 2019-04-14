"Нам морду набили, и мы набили": Чубайс об олигархическом капитализме и Березовском

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал об олигархическом капитализме и почему этот термин он считает враньем.

"В 1997-м мы начали с ним драку. Первая большая драка с ним – наша. Извините, моя. Эту драку мы сыграли вничью. Нам морду набили, и мы морду набили", — вспоминает он.

Чубайс рассказал, что тогда Бориса Березовского "выгнали из государственной власти", но и олигархи нанесли серьезный ущерб, после чего драка продолжилась. Ее итог – в России не осталось бизнесменов, которые способы серьезно повлиять на российскую политику.

"Их нет. Это и означает, что никакого олигархического капитализма в России нет, это типичный журналистский штамп, не имеющий отношения к реальности", — подчеркнул Чубайс.