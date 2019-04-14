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14 апреля 201916:10

Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС

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Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.

По его мнению, конфликт Соединенных Штатов и Евросоюза неизбежен. И в этой связи Киев должен теснее сотрудничать с Вашингтоном, подчеркнул Шухевич.

Депутат напомнил, что в послевоенные годы США помогали восстанавливать Германию, чтобы с ее помощью защититься от Востока. И теперь, считает он, возможно повторение такого сценария, только на месте Берлина будет Киев.

В сложившихся условиях Шухевич считает возможным, чтобы США "поставили" на Украину. Ее можно было бы сделать "одновременно щитом против России, а с другой стороны — таким дамокловым мечом над Европой", приводит слова украинского парламентария РИА Новости.

Он также предложил Европе "классические духовные ценности", которые она якобы растеряла, а Киев сохранил. Кроме того, Шухевич полагает, что Украине не стоит вступать в Евросоюз.

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