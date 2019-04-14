Чубайс: фармацевтику после СССР пришлось создавать с нуля

В России сложилась непростая ситуация с вакцинами, некоторые можно купить только за рубежом. Главная задача российского фармацевтического рынка – уменьшить долю импорта и увеличить долю собственных лекарств, считает глава "Роснано" Анатолий Чубайс – он стал героем очередного выпуска программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

В Советском Союзе, по словам Чубайса, не было "настоящей фармацевтики", и этот сложный технологический кластер в постсоветской России создавался практически с нуля.

Фармацевтика, считает Чубайс, очень схожа с нефтяной индустрией. Разработка нового лекарства и выпуск его в продажу – это 15-20 лет и миллионы и миллиарды долларов инвестиций, подчеркнул он.

При участии "Роснано" разработано несколько лекарств. Это "Визомитин" – уникальная разработка, лекарство от сухого глаза, рассказал Чубайс. Компания "Нанолек" производит поливакцину, "когда за один раз ребенок получает сразу же прививку от коклюша и еще 3-4 заболеваний".

"Ну, или например, наше лекарство "Кагоцел", которое сегодня вообще держит, думаю, под 40% рынка ОРЗ", — добавил Чубайс.