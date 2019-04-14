Чубайс рассказал, почему во всем виноват и куда дел свой ваучер

Фраза "Во всем виноват Чубайс" популярна до сих пор. По словам самого главы "Роснано", он попал "куда-то в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного".

Чубайс признает, что у него высокий отрицательный рейтинг, и говорит о законах политического мира: "Если ты пнул этого самого, с высоким отрицательным рейтингом, очевидно, ты получил позитив".

90-е годы стали тяжелейшим периодом для России и десятком миллионов ее граждан, "и в этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват, так мы устроены", считает Чубайс. "Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но так сложилось, — добавил он. – Будем жить с этим".

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на "России 1" Анатолий Чубайс также рассказал, куда дел свой ваучер: вложил в один из чековых инвестиционных фондов – и это было крайне неудачное вложение, "так же, как и у многих других людей, которые сделали то же самое". Чековые инвестиционные фонды были одной из самых крупных ошибок при приватизации, признает Чубайс.

Коснулись и темы домашних животных – фамилия "отца приватизации" на долгое время стала популярной кличкой для всех рыжих котов. Чубайс говорит, что ему не обидно: люди к котам всегда относятся хорошо.

Он утверждает, что совсем не вспоминает 90-е годы. "Я вообще не очень воспоминательный. И не очень рефлексирующий. Как-то так сложилось, что у меня, в общем, особенно не было в жизни таких пауз, чтобы можно было не торопясь, задумчиво, обдумать и передумать. Нет, не вспоминаю ничего", — заверил Чубайс. То, что Россия смогла выйти "из одного из самых драматических преобразований в своей истории", заново построить государства и создать экономику – это большая удача, добавил он.