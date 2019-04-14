"Динамо" упустило победу над "Краснодаром", пропустив в концовке

В матче 23-го тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле "Арены Химки" в Подмосковье сыграло вничью с "Краснодаром" – 1:1. "Бело-голубые" довели безвыигрышную серию до пяти матчей – 3 поражения, 2 ничьи.

Счет на 77-й минуте открыл форвард хозяев поля Евгений Марков, которому ассистировал Жоаозиньо, а у гостей голом отметился нападающий Вандерсон, забивший мяч за три минуты до конца основного времени.

"Краснодар" с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Динамо" расположилось на 13-й строчке, имея в активе 25 очков. В следующем туре "быки" 20 апреля примут петербургский "Зенит", а москвичи в тот же день в Химках сыграют с самарскими "Крыльями Советов".