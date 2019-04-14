Президент Украины строит из себя брутала, его конкурент играет с котятами

"Вести недели" уже говорили о творческой беспомощности избирательного штаба Порошенко. Поскольку Порки пока еще не готов к дуэли на мясорубках, то ввязался в "битву стикеров". Это варианты наклеек — некий концентрат образа кандидатов в президенты. И вот давайте сопоставим. Слева — Порошенко, а справа — Зеленский. Как вам это сравнение? У Порошенко, непонятно на что лайк, у Зеленского — просто victoria.

Порошенко лепит из себя брутального мужика, в ответ Зеленский предлагает романтический образ влюбленного. Порошенко в камуфляже, набычившись, морщит лоб. Зеленский безо всякой агрессии собирается с мыслями. Порошенко опять же в камуфляже жмет на гашетку — и вновь всем уже опостылевшая война, Зеленский мирно играет с котятами. Чувствуете разницу? Ее чувствуют и украинские избиратели.

Видимо, из-за отсутствия фантазии Порошенко вывесил еще билборды с Путиным. Более идиотской идеи было трудно придумать. Во-первых, Путин еще давно предусмотрительно заявлял, что никоим образом не желает участвовать в избирательной кампании Порошенко. И уж точно никакого разрешения на использование своего образа в предвыборной агитации в пользу Порошенко Путин не давал. То есть Порки ворует и здесь. Во-вторых, в Сети тут же стали смеяться над затеей. Мол, судя по всему, Порошенко предстоит паковать вещички и дуть из Украины, но не в Россию, ведь Путин показывает ему кукиш. В общем, провальный плакат.

Посмеяться над Порошенко Зеленскому удалось даже из Елисейского дворца в Париже, где обоих кандидатов принимал президент Макрон. По очереди. Первым был принят Зеленский, который приехал на встречу, взяв лимузин в службе городского такси. Вслед за Зеленским с помпезным кортежем сесть на уже нагретый Зеленским стул прибыл Порошенко. В обоих случаях разговор был ни к чему не обязывающим и кратким. Но сама композиция этой парижской суеты оказалась не в пользу Порошенко, как и его краткая встреча с Меркель, где он вновь бессмысленно просил остановить "Северный поток-2", но вновь от Меркель получил вежливый отказ.