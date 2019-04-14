СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве. По сообщению одного из информационных порталов, это произошло 12 апреля, когда собака сбежала из коттеджа в деревне Ямонтово.

Сообщалось, что после нападения собаки девочку госпитализировали, а подростку оказали помощь на месте. Начатая проверка носит доследственный характер, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщает на своем сайте столичный главк СКР.