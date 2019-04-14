Для поимки беглых преступников в Туве объявили план "Сирена"

В Туве объявлен план "Сирена" для поиска особо опасных преступников. Ориентировки восьми беглецов разосланы в соседние регионы – Красноярский край и Хакасию.

14 апреля из изолятора временного содержания в селе Кызыл-Мажалык сбежали девять человек, ждавшие этапирования к МЛС для отбытия наказания. Участники сговора были осуждены за разбой, грабеж, убийства, нанесении тяжких телесных повреждений.

При побеге пострадал полицейских. На него напали двое арестованных, начали душить, потом ударили ножом.

Полицейского госпитализировали. Его здоровью ничего не угрожает, передает РИА Новости.

Одного преступника уже поймали, передает ТАСС.

По факту побега и нападения на полицейского возбуждено уголовное дело.