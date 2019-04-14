Кудрин: снижение инвестиций в Россию можно лишь отчасти объяснить делом Калви

Делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви можно отчасти объяснить сокращение прямых иностранных инвестиций в Россию в нынешнем году, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом он сообщил журналистам в Вашингтоне на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в воскресенье.

Ситуации, подобные делу Калви, встречаются и вызывают беспокойство "до того, как в результате судебных процессов это как-то разрешается", отметил Кудрин. Дело Калви, конечно, насторожило иностранный бизнес, и можно считать это одной из причин первого за многие годы снижения объема прямых иностранных инвестиций. Однако фундаментальная причина, по мнению Кудрина, в том, что прогнозируются низкие темпы роста, передает РИА Новости.

Перевод Калви под домашний арест, считает Кудрин, принципиально ситуацию пока не меняет — все будут ждать окончательного решения ситуации. На вопрос о возможном влиянии дела Калви на количество иностранных участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кудрин ответил, что не располагает такой информацией.

"Я не слежу и не знаю внутренней кухни. По тем направлениям, которыми я занимаюсь, там все так же, как и в предыдущие годы", — сказал он.

Басманный суд Москвы 11 апреля по просьбе следствия освободил Майкла Калви из СИЗО и поместил его под домашний арест сроком на три дня. На следующий день этот срок для Калви и других фигурантов дела был продлен на три месяца.

По версии следствия, Калви вместе с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата долга в 2,5 миллиарда рублей банку были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.