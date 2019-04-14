"Уже пора". Чубайс о пенсии, выходных и разговорах с Авдотьей Смирновой

Негосударственные пенсионные фонды должны вкладывать средства фонды прямых и венчурных инвестиций. Эта отрасль новая для России и нуждается в инвестициях, в то время как НПФ не могут "просто сидеть" на деньгах. Об этом глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Он напомнил, что у негосударственных пенсионных фондов жесткие требования по рискам, "потому что это пенсии", но есть требования и по доходности, которая по итогам прошлого года оказалась на очень низком уровне. "Им нужно открывать какие-то новые возможности для новых инвестиций", — подчеркнул Чубайс.

"Принципиально важно, что эти средства должны вкладываться не в проекты, а в фонды. Я, по крайней мере, категорически против того, чтобы средства пенсионеров инвестировались в нанопроекты, этого делать нельзя. А вот, чтобы средства пенсионных фондов инвестировались в фонды прямых и венчурных инвестиций – я категорически за, потому что эти фонды позволяют риски уменьшить, а доходность сохранить", — пояснил он.

Однако сегодня негосударственным пенсионным фондам запрещено вкладывать деньги в инвест-товарищества, и "это очень плохо", добавил Чубайс. Вместе с тем он выразил уверенность, что ситуация изменится.

Глава "Роснано" также признался, что задумывался о пенсии – уже пора. Однако чем он будет на пенсии заниматься, пока не думал. Но, по крайней мере, нужно отходить от 10-часового рабочего графика.

Чубайс описал и свой идеальный выходной: не доделывать того, что не сделано в течение недели, добраться до хорошей книжки (любимая – "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд) и провести время вместе с женой Авдотьей Смирновой.

Жене, признался Чубайс, интересно узнавать о нанотехнологиях. "А мне очень интересно, если она рассказывает про свои фильмы. Поэтому просто захлебываясь, почти перебивая друг друга, общаемся ровно про то, чем занимаемся", — рассказал он.