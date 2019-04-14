Взрыв нефтяной цистерны в Нигерии: погибли 12 человек

В штате Гомбе на северо-востоке Нигерии взорвалась нефтяная автоцистерна, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 15 получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, цистерна взорвалась после столкновения с грузовиком на мосту Бомала. Кроме того, неуправляемая автоцистерна въехала в линию электропередачи, из-за чего район аварии оказался обесточен.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники аварийных служб. Губернатор штата Гомбе пообещал, что семьям всех погибших и пострадавшим при взрыве будет выплачена компенсация.