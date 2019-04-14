Чубайс процитировал последнее стихотворение Окуджавы, посвященное ему

Символ правды, честности и самоуважения – так глава "Роснано" Анатолий Чубайс охарактеризовал Булата Окуджаву. О своем знакомстве и дружбе с ним Чубайс рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Булат Шалвович – это какое-то для меня совсем уже явление особое, — подчеркнул Чубайс. – Я же из другого поколения, 20 или 30 лет жизни для меня то, что он делал, было очень значимым".

Последнее стихотворение Окуджавы было посвящено Чубайсу, и это, по его словам, "совсем душераздирающая история".

"Стихотворение было посвящено моему дню рождения, и получилось так, что Булат Шалвович перед ним умер. И когда Ольга, вдова, передала рукопись мне уже на день рождения, это было как будто послание из другого мира", — поделился Чубайс.

Он процитировал отрывок из стихотворения:

Ну, и чтоб жила легенда о событьи круглый год,

Рюмочка интеллигентно применение найдет.

Как нам жить, узнаем сами, мир по-прежнему велик,

И останется меж нами добрый жаворонков крик.