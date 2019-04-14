Ассанжа продали американцам

Автор: Дмитрий Киселёв

11 апреля в Лондоне из посольства Эквадора британские копы неприлично выволокли австралийского журналиста Джулиана Ассанжа — бывшего главного редактора сетевого ресурса WikiLeaks — с тем, чтобы судить и, по всей видимости, экстрадировать в США по требованию американских властей.

С именем Джулиана Ассанжа связаны документальные разоблачения военных преступлений армии США в Ираке и Афганистане, пытки в американской тюрьме Гуантанамо и утечки с серверов Демократической партии США в канун прошлых президентских выборов.

В Америке и Великобритании Ассанжа называют "предателем", а в кругах нашей либеральной демшизы задаются вопросом: как бы Россия отнеслась к такому же "предательству", если бы оно было?

Во-первых, Ассанж никого не предал. Он не гражданин США. Во-вторых, Ассанж не является сотрудником каких-либо спецслужб, то есть никаких подписок никому не давал, как и военной присяги. Ассанж – журналист, он исполнял свой журналистский долг. Это в спецслужбах всех государств — особая этика и особый обычай. С их сотрудников всегда и особый спрос. К Ассанжу эти лекала не подходят. И, в-третьих, преданным оказался сам Ассанж, от которого фактически открестились правительства его собственной страны и Эквадора, под защитой которого Ассанж находился последние семь лет.

А США и Великобритания предали свои принципы свободы слова, которые на Ассанжа почему-то не распространяются. Теперь Ассанжа обвиняют еще и в пособничестве терроризму. Абсурдно, но помогает убедить в правильности ареста и экстрадиции общественное мнение в Великобритании. Но, позвольте, как насчет "лондонского сидельца" Ахмеда Закаева — того самого чеченца, которого в России обвиняют по одиннадцати статьям, включая "убийство", "терроризм", "участие в вооруженном мятеже" и так далее?

Еще в 2003 году Москва обращалась к Лондону с просьбой об экстрадиции Закаева к нам, но местный магистратский суд отказал под предлогом того, что в России Закаева якобы преследуют по политическим мотивам и здесь к нему могут быть применены пытки. Двойные стандарты налицо. И теперь Ассанж который, по британским понятиям опаснее Закаева, готовится к экстрадиции из Великобритании в США.

Автор: Александр Хабаров

Развязки этой истории ждали давно, но такой финал трудно было себе представить. Упирающегося Ассанжа агенты в штатском запихивали в полицейский воронок. Единственное, что он успел взять с собой, — это книга писателя-бунтаря американца Гора Видала "История государства национальной безопасности". Она как раз об имперских амбициях США, страны, по прямому указанию которой сейчас задержан Джулиан Ассанж.

Вплоть до ареста и в Лондоне, и в Вашингтоне упорно скрывали тот факт, что все-таки существует официальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты Америки. Все это время британцы прикрывались тем, что Ассанжа им придется арестовать, потому что в 2012 году он нарушил условия залога, укрывшись в посольстве Эквадора.

Арестованного Ассанжа в тот же день доставили в магистратский суд Вестминстера. От эквадорского посольства сюда перекочевали протестующие и журналисты. Съемка внутри была запрещена, но известно, что, ожидая начала заседания, Ассанж спокойно читал свою книгу. Английский судья не нашел ничего лучшего, чем обвинить его в нарциссизме.

За нарушение условий залога основателю WikiLeaks теперь грозит до года тюрьмы в Соединенном Королевстве. Но главная опасность для Ассанжа, конечно же, — выдача американским властям.

"Это создаст опасный прецедент для средств массой информации в Европе и во всем мире. Это означает, что любой журналист может быть выдан американскому суду за то, что он опубликовал правдивую информацию о Соединенных Штатах Америки", — считает адвокат Ассанжа Дженнифер Робертсон.

Ассанжа поместили в одну из самых суровых тюрем Англии. Белмарш известена тем, что сюда отправляют серийных убийц, насильников, педофилов и террористов. Эту тюрьму называют английским Гуантанамо. Здесь сидели Майкл Адеболаджо и Майкл Адеболае. В 2013 году они изрубили тесаками рядового британской армии Ли Ригби.

"Я никогда не был в этой тюрьме. Наверняка там есть и медицинское обслуживание, и место для прогулок. Но мне сейчас не приходит в голову сравнивать, в какой тюрьме лучше сидеть. Я думаю о том, что невинный человек попал в камеру за то, что делал работу журналиста", — отметил Кристин Храфнсон, главный редактор WikiLeaks.

Охота на Ассанжа началась в 2010 году. Сразу после публикации WikiLeaks секретных материалов американского правительства две женщины в Швеции синхронно обвинили его в изнасиловании. Ассанжа задержали в Лондоне. Началась вереница английских судов, во время которых он находился под домашним арестом. В итоге Верховный суд Великобритании принял окончательное решение о его выдаче шведским властям. 19 июня 2012 года Ассанж пришел в посольство Эквадора и попросил предоставить ему политическое убежище.

Краткие появления на балконе посольства были для Ассанжа единственной возможностью вдохнуть свежий воздух и увидеть солнечный свет. Все остальное время он находился в закрытом помещении. Посольство маленькое — фактически это двухэтажная квартира. В подвальной комнате под балконом у Ассанжа был кабинет с беговой дорожкой и ультрафиолетовой лампой. Спал он, по собственному признанию, в бывшей женской уборной рядом с кухней. Мы дважды записывали с ним интервью, но каждый раз это происходило в переговорной. Ассанж предпочитал не вдаваться в детали своего заточения, но при этом не производил впечатление сломленного человека.

"Я думаю, что русские моряки на подводной лодке ощущают себя примерно так же. Не три года, конечно. Хорошо, тогда русские космонавты сталкиваются примерно с такими же трудностями, как и я. Опять же не так долго. И они хотя бы иногда видят солнце. Что пытаются сделать США и Великобритания? Они хотят запугать издателей, которые публикуют то, что им не нравятся, например, свидетельства о военных преступлениях. И они хотят показать всем, что тот, кто осмеливается это делать, в итоге страдает. Я не хочу им доставлять такое удовольствие, жалуясь на проблемы. На самом деле помимо сложностей в этой ситуации есть и хорошее. Да, я не могу играть в футбол или ходить по горам, но я могу работать. И стараюсь работать хорошо", — признавался Ассанж.

Несмотря на изоляцию Ассанжа и блокировку денежных переводов платежными системами PayPal, VISA и MasterCard, сайт WikiLeaks продолжал эффективно работать. Люди Ассанжа помогли Эдварду Сноудену. Его разоблачения о тотальной слежке, которую организовали США, стали новой информационной бомбой, от взрыва которой содрогнулся весь мир.

"США — это разведывательная супердержава. Не просто супердержава, а именно разведывательная супердержава. Расходы этой страны на разведку составляют 60% того, что весь мир тратит на спецслужбы. У США есть глобальная система перехвата коммуникаций. Они следят за всеми, в том числе и за своими же союзниками. И используют эту информацию в своих политических, геополитических и экономических целях. Это очень напоминает классический образ Бога, который видит тебя всегда и везде, где бы ты ни был и чтобы ни делал, он знает о тебе все", — заявлял Джулиан Ассанж.

В 2016 году эксперты ООН признали незаконным преследование основателя WikiLeaks. Но в Лондоне это заключение проигнорировали.

"В Великобритании есть бюджет на защиту прав человека во всем мире, которым распоряжается Министерство иностранных дел. На это выделяется 10 миллионов 400 тысяч фунтов стерлингов. На полицейскую операцию по наблюдению за мной Великобритания уже потратила 14 миллионов фунтов. Получается, что на мое задержание, незаконность которого доказана ООН, здесь тратят на 4 миллиона больше, чем на защиту прав человека во всем мире", — подчеркивает Ассанж.

Накануне ареста WikiLeaks обнародовал скриншоты записей камер видеонаблюдения внутри посольства. Понятно, почему после нескольких лет круглосуточного дежурства вокруг у здания Скотланд-Ярд вдруг решил убрать оттуда полицейских. По всей видимости, британские спецслужбы получили возможность полностью контролировать ситуацию изнутри. Друзья Ассанжа нам рассказывали, что конфиденциальную информацию они передавали ему только с помощью записок.

"Все разговоры записываются. Если нужно сказать что-то важное, то приходится писать на бумаге, потому что мы знаем, что нас будут слышать", — сказал гендиректор сайта WikiLeaks Гэвин Макфэдьен.

В 2017 году президентом Эквадора стал Ленин Морено. Отношение к Ассанжу резко изменилось. У него стали отключать Интернет, ему запрещали высказываться на политические темы. В итоге новая администрация Эквадора Ассанжа фактически продала американцам за приличные деньги.

В феврале этого года в Вашингтоне Международный валютный фонд заявил о готовности предоставить Эквадору кредит в размере 4 миллиардов 200 миллионов долларов США, еще 6 миллиардов обещали дать другие финансовые институты, подконтрольные Соединенным Штатам Америки.

Пытаясь объяснить очевидное предательство, президент Ленин Морено обвинил Ассанжа во всех мыслимых грехах. "Он засорял наш дом фекалиями, бил сотрудников охраны, граждан Эквадора, и говорил, я даже не хочу это повторять, что наша страна — самое ничтожное государство в мире. А мы его считали гостем. Но теперь уже нет", — заявил Морено.

По словам адвокатов Ассанжа, за неделю до ареста они обращались к правительству Эквадора с просьбой разъяснить, не собираются ли отказать ему в политическом убежище. Ответа не было. О своем решении Эквадор сообщил только Великобритании и США, запустив на территорию посольства английских полицейских. Ассанж о предстоящем задержании ничего не знал.

"Это, возможно, величайшее предательство в истории Латинской Америки. Это противоречит международному праву, институту предоставления убежища, Конституции Эквадора", — подчеркнул Рафаэль Корреа, бывший президент Эквадора.

Сразу после ареста Ассанжа оживилась Швеция. Там заявили о готовности возобновить ранее прекращенное дело об изнасилованиях. У Лондона теперь может появиться выбор, кому в первую очередь передать пленника. Понятно, что в неясной ситуации с Brexit отношения с США важны как никогда. В британском правительстве не скрывали удовольствия от того, что теперь есть чем порадовать партнеров в Америке.

Но далеко не все в Великобритании думают именно так. За Ассанжа вступились оппозиционные лейбористы и правозащитники.

"Джулиана Ассанжа преследуют не для того, чтобы обеспечить национальную безопасность США. Его преследуют за неправедные дела американской администрации и военных", — сказал теневой министр внутренних дел Англии Дайан Эббот.

В Лондоне, конечно, потянут с принятием решения. Во-первых, чтобы поиграть в независимость английского суда, во-вторых, по большому счету, дело уже сделано — Ассанж теперь изолирован, так что спешить некуда, сейчас он полностью в руках тех, кого до этого разоблачал.

Но кто знает, чем обернется эта история в дальнейшем. В Лондоне любят повесить табличку там, где хоть недолго жила какая-то знаменитость. Может, и здесь со временем появится указатель: "Сидел в заточении Джулиан Ассанж". Основатель WikiLeaks. Человек, который по-своему пытался изменить от мир, за что в итоге и платился".

И еще одна существенная деталь. Момент для ареста был выбран очень точно. Сразу после еще одного унизительного для Британии переноса сроков Brexit максимум на полгода и на ультимативных условиях ЕС, что в Лондоне спровоцировало очередной политический всплеск против Терезы Мэй, а так под шумок с Ассанжем все проходит вроде как с анестезией. А в Америке — сразу после доклада прокурора Мюллера о том, что Трамп не русский шпион, и после нового ареста Челси — бывшего Брэдли Мэннинга.