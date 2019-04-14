Черышев – в заявке "Валенсии" на матч чемпионата Испании

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграет с "Леванте". Наставник "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль включил в заявку на игру полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Помимо россиянина в заявку "Валенсии" на игру вошли: Риверо, Нету, Лато, Гарай, Гайя, Диакаби, Паулиста, Пиччини, Парехо, Солер, Васс, Кокелен, Кан Ин, Гедеш, Гамейро, Мина, Собрино.

Напомним, "Валенсия" с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Леванте" расположился на 15-й строчке, имея в активе 33 очка. Матч состоися в воскресенье, 14 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.