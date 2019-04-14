В Брюсселе задержан подозреваемый в подготовке теракта

Бельгийская полиция в рамках дела о терроризме задержала 23-летнего подозреваемого, который жил в одном из восточных пригородов и предположительно готовил теракт. По данным издания Derniere Heure, при задержании был проведен обыск, в ходе которого изъяты ноутбук и телефоны предполагаемого террориста.

По имеющейся информации, задержанный проживал в городе Вавр к востоку от бельгийской столицы и готовил теракт в субботу или воскресенье. Стоит отметить, что в Вавре расположен крупный парк аттракционов.

В ближайшее время судебный следователь определит меру пресечения для задержанного, передает РИА Новости. В федеральной прокуратуре не разглашают деталей расследования, отметив лишь, что оно связано с террористической статьей.