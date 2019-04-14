Жительницу столицы Туркмении смыло мощным селевым потоком. Видео

Попытка пересечения проезжей части в Ашхбаде закончилась незапланированным "купанием" – очевидец снял на видео неудачу, постигшую пешеходов.

Две женщины решили покинуть тротуар и выйти на дорогу, по которой протекал бурный селевой поток – после дождей, прошедших в столице Туркмении в субботу, 13 апреля, некоторые районы города оказались подтоплены.

Автор видео выразил сомнения в логичности действий пешеходов, однако женщины рискнули и прогадали – одну из них тут же сбило с ног и подхватило потоком.

На "сушу" ей удалось выбраться только с помощью молодого человека, проходившего мимо.