Российские гимнасты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

В польском Щецине завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете, завоевав 15 наград – семь золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей.

По две медали высшей пробы завоевали Денис Аблязин (кольца, опорный прыжок) и Никита Нагорный (личное многоборье, параллельные брусья), а также по одной – Артур Далалоян (вольные упражнения), Мария Пасека (опорный прыжок) и Анастасия Ильянкова (разновысокие брусья).

Серебряные медали взяли Артур Далалоян (личные многоборье) и Ангелина Мельникова (разновысокие брусья). По две бронзовые медали получили Далалоян (опорный прыжок, перекладина) и Мельникова (личное многоборье, вольные упражнения), а также по одной – Дмитрий Ланкин (вольные упражнения) и Владислав Поляшов (конь).

Таким образом, российские спортсмены обновили рекорд личных чемпионатов Европы по числу завоеванных наград. Ранее, в 2013 году, на чемпионате Европы, проходившем в Москве, россияне выиграли шесть золотых и четыре бронзовые медали.