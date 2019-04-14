Мужчину, разбившего посольские машины в Лондоне, поместят в психбольницу

Мужчина, который атаковал машины на стоянке у посольства Украины в Лондоне, был арестован в соответствии с законом о психическом здоровье. Его поместят в специализированное учреждение, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в районе Холланд-парк неизвестный злоумышленник протаранил несколько машин у посольства. Приехавшая полиция не смогла его остановить и была вынуждена открыть огонь и применить электрошокер. После этого нарушителя задержали. Им оказался 40-летний мужчина.

Никто из сотрудников посольства не пострадал, а Скотланд-Ярд в тот же день подтвердил, что не усматривает связи инцидента с терроризмом.