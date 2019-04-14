Трамп дистанцировался от WikiLeaks

Почему американцы открыли охоту на Джулиана Ассанжа именно сейчас? И какие кадры из досье WikiLeaks превратили его в угрозу национальной безопасности США?

Следственный изолятор Вирджинии, где в случае экстрадиции может оказаться Джулиан Ассанж. Суд восточного округа этого штата в США специализируется по делам, связанным с национальной безопасностью. Под боком Пентагон. В женском отделении тюрьмы уже месяц сидит сменивший пол и имя самый известный информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг. Теперь ее зовут Челси. В таком важном для США деле, как дело Ассанжа, даже свидетелям полагается быть под полным контролем.

Кадры первого из 391 тысячи 832 военных отчетов так называемого иракского досье, которое усилиями Мэннига утекло на WikiLeaks. Наводчик в американском вертолета принимает объектив фотокамеры за оптический прицел. Не раздумывая, нажимает на гашетку. Пулеметные очереди и ракеты не оставляют живых. Уже после расстрела стало понятно: погибшие — журналисты агентства Reuters и их сопровождающие.

По данным сайта Ассанжа, каждый день оккупированной стране погибал в среднем 31 мирный житель. Общие потери — 110 тысяч человек, 66 тысяч из которых были мирным иракцами. В Пентагоне об утечке были осведомлены, но предотвратить ее не получилось. Как раз тогда, девять лет назад, Ассанжа в США впервые стали называть угрозой национальной безопасности.

"Получается, что сейчас наши враги могут взять эти 400 тысяч документов плюс 70 тысяч документов афганского досье и тщательно изучить методы террористов. Там описано все: как мы отвечаем на подрывы наших машин, насколько быстро мы способны развернуть оборону, возможности нашего оружия и техники, то есть сведения, которые можно напрямую использовать против нас. Вот почему в первую очередь эти данные содержались в секрете", — отметил Джефф Моррелл, экс-пресс-секретарь Минобороны США.

Это благодаря Ассанжу мир узнал и о пытках иракских заключенных, включавших порку и истязание огнем, и о бесчинства наемников из частной американской военной компании Blackwater. А ведь были еще и афганские дневники, рассказавшие правду о поражении американцев в Афганистане и предательстве со стороны ключевых союзников. К примеру, Пакистан, прятал беглых талибов.

Публиковал WikiLeaks и данные об издевательствах в Гуантанамо, куда многих узников те же пакистанские власти продавали как рабов. А еще, конечно, секретный доклад бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса о расширении НАТО на Восток и сведения о прослушке, устроенной Вашингтоном своим ближайшим союзникам — Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.

Примером Ассанжа явно вдохновлялся и Эдвард Сноуден, раскрывший беспрецедентный масштаб электронной слежки от АНБ. Подобных ударов те, кого принято называть "американским глубинным государством", не терпели никогда. Ненависть к создателю WikiLeaks объединила людей с перпендикулярными партийными пристрастиями и политическими взглядами.

"WikiLeaks действует как враждебная разведывательная служба", — эти слова нынешний госсекретарь-республиканец Майк Помпео произнес два года назад. Тогда он еще руководил ЦРУ, о чьих тайных операциях тоже рассказывал WikiLeaks. В США уже полным ходом шло расследование спецпрокурора Мюллера.

Демократы пытались связать Ассанжа с мифическими российскими хакерами, от которых к нему якобы утекли e-mail, украденные с сервера Демократической партии. А за одно с Трампом, который во время предвыборной кампании имел не осторожность WikiLeaks похвалить. Теперь же президент США подчеркнуто дистанцировался от произошедшего.

Для либеральной американской публики Ассанж еще недавно был героем, живым олицетворением свободы прессы. Степень этой свободы в глазах как раз и отмерило поражение Клинтон на президентских выборах. От WikiLeaks избиратели узнали о том, как ради победы бывшей госсекретаря на праймериз партийная верхушка топила Берни Сандерса.

Собравшиеся в Нью-Йорке послушать совместное выступление четы Клинтон новости из Англии встретили бурной овацией.

"Он должен ответить за то, что сделал. Как минимум, за то, в чем его обвиняют. Ирония в том, что он – похоже — единственный иностранец, которого нынешняя администрация будет рада видеть в Америке", — сказала Хиллари Клинтон.

Равнодушие — напускное. Ассанж для Клинтон — давний и кровный враг. На одном из совещаний в Госдепе она даже предлагала его убить, о чем тоже писал WikiLeaks

Было от чего прийти в ярость. В одном из опубликованных на WikiLeaks e-mail, адресованных главе своего штаба Подесте, Клинтон сообщала о том, что ИГИЛ (запрещено в РФ) финансируется Саудовской Аравией и Катаром.

По странному совпадению именно эти государства перечисляли крупные взносы в клинтоновский фонд, когда она как раз руководила американской дипломатией. Эти данные тоже ударили по рейтингу Клинтон. Реванш демократы хотели взять с помощью спецпрокурора Мюллера. Надеялись, что доведет Трампа до импичмента. WikiLeaks в докладе спецпрокурора тоже упоминается — под названием "организация "№1". И потому чуткий к переменам политического климата президент США, похоже, уже начал понимать, что уголовное дело против основателя сайта на глазах становится оружием внутриполитической борьбы и против него самого.

"Это было попыткой переворота, попыткой избавиться от президента. И мы их победили", — заявил Дональд Трамп.

Но при любом раскладе Ассанжа не ждет ничего хорошего. Правозащитники и адвокаты австралийца вспоминают Мэннига. Против создателя WikiLeaks объединили силы спецслужбы, правоохранительные органы и самые раскрученные в США медиа. Публикации WikiLeaks и били по основам этой системы.

Журналист Джон Варолли — один из многих американцев, кого Ассанж буквально перепахал. "Не дай Бог, чтобы наш американский народ знал, что на самом деле происходит в нашей американской верхушке. Это может привести к разочарованию в нашей системе", — отметил Варолли.

Избавлять от разочарований и соблазнов будут принудительными методами. Камера, которая ожидает Джулиана Ассанжа в изоляторе штата Вирджиния, — наглядное напоминание тем, кто собрался последовать по его пути. За по-настоящему стоящие журналистские расследование в Америке теперь дают не Пулитцеровские премии, а годы тюрьмы.