Тема:
Джулиан Ассанж и WikiLeaks 56 минут назад
Трамп дистанцировался от WikiLeaks
Почему американцы открыли охоту на Джулиана Ассанжа именно сейчас? И какие кадры из досье WikiLeaks превратили его в угрозу национальной безопасности США?
Следственный изолятор Вирджинии, где в случае экстрадиции может оказаться Джулиан Ассанж. Суд восточного округа этого штата в США специализируется по делам, связанным с национальной безопасностью. Под боком Пентагон. В женском отделении тюрьмы уже месяц сидит сменивший пол и имя самый известный информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг. Теперь ее зовут Челси. В таком важном для США деле, как дело Ассанжа, даже свидетелям полагается быть под полным контролем.
Кадры первого из 391 тысячи 832 военных отчетов так называемого иракского досье, которое усилиями Мэннига утекло на WikiLeaks. Наводчик в американском вертолета принимает объектив фотокамеры за оптический прицел. Не раздумывая, нажимает на гашетку. Пулеметные очереди и ракеты не оставляют живых. Уже после расстрела стало понятно: погибшие — журналисты агентства Reuters и их сопровождающие.
По данным сайта Ассанжа, каждый день оккупированной стране погибал в среднем 31 мирный житель. Общие потери — 110 тысяч человек, 66 тысяч из которых были мирным иракцами. В Пентагоне об утечке были осведомлены, но предотвратить ее не получилось. Как раз тогда, девять лет назад, Ассанжа в США впервые стали называть угрозой национальной безопасности.
"Получается, что сейчас наши враги могут взять эти 400 тысяч документов плюс 70 тысяч документов афганского досье и тщательно изучить методы террористов. Там описано все: как мы отвечаем на подрывы наших машин, насколько быстро мы способны развернуть оборону, возможности нашего оружия и техники, то есть сведения, которые можно напрямую использовать против нас. Вот почему в первую очередь эти данные содержались в секрете", — отметил Джефф Моррелл, экс-пресс-секретарь Минобороны США.
Это благодаря Ассанжу мир узнал и о пытках иракских заключенных, включавших порку и истязание огнем, и о бесчинства наемников из частной американской военной компании Blackwater. А ведь были еще и афганские дневники, рассказавшие правду о поражении американцев в Афганистане и предательстве со стороны ключевых союзников. К примеру, Пакистан, прятал беглых талибов.
Публиковал WikiLeaks и данные об издевательствах в Гуантанамо, куда многих узников те же пакистанские власти продавали как рабов. А еще, конечно, секретный доклад бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса о расширении НАТО на Восток и сведения о прослушке, устроенной Вашингтоном своим ближайшим союзникам — Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.
Примером Ассанжа явно вдохновлялся и Эдвард Сноуден, раскрывший беспрецедентный масштаб электронной слежки от АНБ. Подобных ударов те, кого принято называть "американским глубинным государством", не терпели никогда. Ненависть к создателю WikiLeaks объединила людей с перпендикулярными партийными пристрастиями и политическими взглядами.
"WikiLeaks действует как враждебная разведывательная служба", — эти слова нынешний госсекретарь-республиканец Майк Помпео произнес два года назад. Тогда он еще руководил ЦРУ, о чьих тайных операциях тоже рассказывал WikiLeaks. В США уже полным ходом шло расследование спецпрокурора Мюллера.
Демократы пытались связать Ассанжа с мифическими российскими хакерами, от которых к нему якобы утекли e-mail, украденные с сервера Демократической партии. А за одно с Трампом, который во время предвыборной кампании имел не осторожность WikiLeaks похвалить. Теперь же президент США подчеркнуто дистанцировался от произошедшего.
Для либеральной американской публики Ассанж еще недавно был героем, живым олицетворением свободы прессы. Степень этой свободы в глазах как раз и отмерило поражение Клинтон на президентских выборах. От WikiLeaks избиратели узнали о том, как ради победы бывшей госсекретаря на праймериз партийная верхушка топила Берни Сандерса.
Собравшиеся в Нью-Йорке послушать совместное выступление четы Клинтон новости из Англии встретили бурной овацией.
"Он должен ответить за то, что сделал. Как минимум, за то, в чем его обвиняют. Ирония в том, что он – похоже — единственный иностранец, которого нынешняя администрация будет рада видеть в Америке", — сказала Хиллари Клинтон.
Равнодушие — напускное. Ассанж для Клинтон — давний и кровный враг. На одном из совещаний в Госдепе она даже предлагала его убить, о чем тоже писал WikiLeaks
Было от чего прийти в ярость. В одном из опубликованных на WikiLeaks e-mail, адресованных главе своего штаба Подесте, Клинтон сообщала о том, что ИГИЛ (запрещено в РФ) финансируется Саудовской Аравией и Катаром.
По странному совпадению именно эти государства перечисляли крупные взносы в клинтоновский фонд, когда она как раз руководила американской дипломатией. Эти данные тоже ударили по рейтингу Клинтон. Реванш демократы хотели взять с помощью спецпрокурора Мюллера. Надеялись, что доведет Трампа до импичмента. WikiLeaks в докладе спецпрокурора тоже упоминается — под названием "организация "№1". И потому чуткий к переменам политического климата президент США, похоже, уже начал понимать, что уголовное дело против основателя сайта на глазах становится оружием внутриполитической борьбы и против него самого.
"Это было попыткой переворота, попыткой избавиться от президента. И мы их победили", — заявил Дональд Трамп.
Но при любом раскладе Ассанжа не ждет ничего хорошего. Правозащитники и адвокаты австралийца вспоминают Мэннига. Против создателя WikiLeaks объединили силы спецслужбы, правоохранительные органы и самые раскрученные в США медиа. Публикации WikiLeaks и били по основам этой системы.
Журналист Джон Варолли — один из многих американцев, кого Ассанж буквально перепахал. "Не дай Бог, чтобы наш американский народ знал, что на самом деле происходит в нашей американской верхушке. Это может привести к разочарованию в нашей системе", — отметил Варолли.
Избавлять от разочарований и соблазнов будут принудительными методами. Камера, которая ожидает Джулиана Ассанжа в изоляторе штата Вирджиния, — наглядное напоминание тем, кто собрался последовать по его пути. За по-настоящему стоящие журналистские расследование в Америке теперь дают не Пулитцеровские премии, а годы тюрьмы.
Ранее по теме
-
Ассанжа продали американцам2 часа назад
-
WikiLeaks опроверг публикацию "секретов всего мира" в ответ на арест Ассанжа6 часов назад
-
Ассанж готов сотрудничать со шведской юстицией7 часов назад
-
Отец Ассанжа попросил власти Австралии вернуть сына на родину11 часов назад
-
Сторонники Ассанжа устроили митинг в Лондоне16 часов назад
-
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа21 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Чубайс рассказал, почему во всем виноват
- Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском"
- Милонова избили дверью
- Ассанж готов сотрудничать со шведской юстицией
- В Туве сбежали особо опасные преступники
Самое читаемое
-
Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
- Жену священника затравили за участие в конкурсе красоты
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Экономический кризис 1980-х: СССР vs США
- Гаагский суд отказался расследовать военные преступления армии США и ЦРУ в Афганистане
- Профицит бюджета России достиг в январе-марте 545,7 млрд рублей
- 6 достижений России в освоении космоса
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Правительство утвердило правила тюнинга и переделок автомобилей
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Футболист Гулиев вымаливал прощение у избитого им американца
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
- Субботники и первоцветы: выходные в Москве
- Проверка детских площадок: какие конструкции оказались самыми опасными?
- Московский зоопарк приглашает посмотреть на ночных животных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?