American Airlines продлила запрет полетов Boeing 737 MAX

Авиакомпания American Airlines объявила, что продлевает запрет на полеты Boeing 737 MAX до 19 августа включительно.

"Мы в значительной степени уверены, что [модели] MAX пройдут переаттестацию до этого времени", — цитирует выдержку из заявления руководства компании ТАСС.

Как подсчитали в American Airlines, таким образом, будет отменено около 115 рейсов в день — это полтора процента всех ежедневных рейсов в США.

О приостановке всех полетов самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до дальнейшего распоряжения американский президент Дональд Трамп объявил 13 марта. Это заявление последовало после катастрофы Boeing 737 MAX 8 10 марта в Эфиопии. В ней погибли 157 человек. Еще один самолет той же модели разбился в Индонезии в конце 2018 года, погибли 189 человек. Авиакомпания American Airlines запретила полеты Boeing 737 MAX до 5 июня. И вот в воскресенье, 14 апреля, этот запрет был продлен.

Россия вслед за Европой и США запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 14 марта.