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Выборы на Украине 12 минут назад
Порошенко остался без вотчины
Почему в порошенковской Виннице голосовали против него и что думают о Зеленском как о президенте в его родном Кривом Роге?
Володей учителя криворожской гимназии по привычке называют кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Уверяют, для них он — просто успешный выпускник, не более. Но в отдельном классе все-таки сделали уголок, посвященный актеру и политику: бережно собрали его почетные грамоты и детские фотографии.
Актовый зал в гимназии не ремонтируют. Здесь все те же паркет, сцена и лестница. По этим ступенькам в 1995 году Зеленский поднимался, чтобы впервые сыграть в КВН. В школе вспоминают о нем как об актере, танцоре, певце, музыканте. Чаще называют артистом, чем кандидатом в президенты. Да и первое его заявление об участии в предвыборной гонке в гимназии серьезно не восприняли.
"Мало кто поверил. Мы думали, это очередная шутка. Но когда начали серьезно об этом говорить, в шоке мы не были. Он захотел, в свои силы верит, почему бы и нет", — говорит Валентина Игнатенко, замдиректора по воспитательной работе гимназии №95 города Кривой Рог.
Зеленский все детство и юность провел в Кривом Роге. Этот город в Днепропетровской области живет промышленностью, его называют одним из самых загрязненных на Украине. Здесь даже температура выше, дышится тяжелее, а лужи – видимо, из-за выбросов — красноватого оттенка.
Родительский дом находится недалеко от гимназии. По пути в тот самый квартал 95. В действительности это просто местность на границе двух районов Кривого Рога — Саксаганского и Металлургического.
Рос Владимир Зеленский в "Муравейнике" — так в Кривом Роге называют огромный жилой комплекс. Здесь почти 1000 квартир, еще больше маленьких окон — отсюда и аналогия. Местные жители шутят: возможно, вскоре этот дом переименуют в честь кандидата в президенты Украины. Но уже сейчас многоквартирный комплекс стал достопримечательностью промышленного города.
Во дворе типичной безликой многоэтажки все без изменений, на лавках — в основном старшее поколение. Те, кто знал Владимира ребенком, говорят, что приезжать Зеленский-кандидат стал реже, но пока не зазнается.
"Он приезжает сюда. Проходит и никогда не задирает нос. Всегда здоровается. Приветливый такой. Нормальный мальчик И родители у него простые. Папа — доктор экономических наук. Мама сейчас не работает", — рассказали местные жители.
Агитации за Зеленского в Кривом Роге мы не нашли: ни палаток, ни зеленых наклеек. Зато у "Муравейника" сразу два огромных билборда — с уже узнаваемым слоганом Порошенко "Думай". Жители Кривого Рога подумали. Большинство здесь проголосовали за своего земляка. Но местные уточняют: особых иллюзий насчет Володи не питают, признают, у него мало опыта, он – скорее, актер, чем президент. Просто выбора действующая власть не оставляет.
"Безразлично, но хочется от этих гадов избавиться, которые сидят здесь и воруют. Пусть даже бомж будет президентом, но хватит воровать", — говорят люди.
Если Кривой Рог — город Зеленского, то вотчиной Порошенко называют Винницу. Отсюда действующий президент начал путь в политику: в 1998 получил место в Верховной Раде, выдвигаясь как раз от Винницкой области. Здесь же в 1996 году купил первую кондитерскую фабрику. Да и все дороги в этом городе, кажется, ведут в шоколадную крепость "Рошен".
В Виннице даже есть целая набережная "Рошен". А главным подарком городу от президента стал фонтан. Конечно, он тоже назван в честь шоколадной корпорации Петра Порошенко. На теперь уже символ города президент потратил больше 6,5 миллиона гривен. Но местные жители забыли о щедрости кандидата то ли не оценили подарок — большинство в Винницкой области проголосовали за Зеленского.
Винницу называют одним из самых украинских городов. Здесь почти нигде не услышать русскую речь. Даже если настаивать, с вами, скорее, заговорят на английском. Местные жители считают себя патриотами. Но даже до города, где на детских площадках выбито "Рошен", дошла волна разочарования и безысходности.
"Он опять нам что-то обещает. Как детский сад. Я то исправлю, то сделаю. Но было тоже обещаний много. А многое не выполнено. Порошенко про народ забыл", — уверены жители Винницы.
На улицах города громко и открыто критикуют власть. Причем похожие настроения как у пенсионеров, так и у молодежи. Многие, разочаровавшись после первого тура, участвовать в выборах снова не хотят. Говорят, если и дойдут до избирательного участка, голосовать, скорее всего, будут не за Зеленского, а против Петра Порошенко.
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