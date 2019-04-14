"Манчестер Сити" вышел в лидеры АПЛ, одержав девятую победу кряду, у Стерлинга дубль

В матче 34-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Селхерст Парк" в Лондоне обыграл местный "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали девятую победу кряду в чемпионате Англии.

У победителей встречи дубль оформил английский вингер Рахим Стерлинг (15-я, 63-я минуты) и единожды отличился бразилец Габриэль Жезус (90), а у хозяев поля единственный мяч забил сербский хавбек Лука Миливоевич (81).

"Манчестер Сити" с 83 очками вышел в лидеры английской премьер-лиги, обойдя на одно очков "Ливерпуль", а "Кристал Пэлас" расположился на 13-й строчке, имея в активе 39 очков. В следующем туре "горожане" 20 апреля примут "Тоттенхэм", а "орлы" на следуюший день на выезде сыграют с "Арсеналом".