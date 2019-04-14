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Переворот в Судане 1 час назад
14 апреля 201918:25
Заморожены счета распущенных органов власти Судана
По распоряжению военных Центральный банк Судана в воскресенье заморозил счета всех распущенных органов власти. Ранее Военный совет прекратил полномочия парламента, президентского аппарата, правительств штатов, пишет РИА Новости.
В свою очередь, МИД Судана призвал мировое сообщество поддержать переходный Военный совет. При этом дипломаты призвали другие страны "удовлетворить волю народа Судана к достижению демократического перехода".
11 апреля в результате военного переворота был лишен власти президент Судана Омар аль-Башир. Военные пообещали вернуть власть гражданским через два года.
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