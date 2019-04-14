Заморожены счета распущенных органов власти Судана

По распоряжению военных Центральный банк Судана в воскресенье заморозил счета всех распущенных органов власти. Ранее Военный совет прекратил полномочия парламента, президентского аппарата, правительств штатов, пишет РИА Новости.

В свою очередь, МИД Судана призвал мировое сообщество поддержать переходный Военный совет. При этом дипломаты призвали другие страны "удовлетворить волю народа Судана к достижению демократического перехода".

11 апреля в результате военного переворота был лишен власти президент Судана Омар аль-Башир. Военные пообещали вернуть власть гражданским через два года.