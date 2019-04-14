Эльдар Карагишиев арестован

Глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев, подозреваемый в хищениях, будет содержаться под стражей 10 дней по ходатайству следствия.

Если ему предъявят обвинения в течение 10 дней, заключение увеличится до 2 месяцев.

Ранее сообщалось что Карагишиева подозревают в хищении денег, выделенных реконструкцию парка в селе Бабаюрт и ремонт улиц в селе Львовское.

Возбуждены уголовные дела по факту подлога, растраты и злоупотребления должностными полномочиями.

Проводятся обыски в доме и офисе Карагишиева, а также директора ООО "Бисма" Маирбека Будаева, передает "Интерфакс".