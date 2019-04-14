Футболисты "Зенита" забили пять безответных мячей в ворота "Анжи"

В матче 23-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на своем поле разгромил махачкалинский "Анжи" со счетом 5:0. Подопечные Сергея Семака довели беспроигрышную серию до шести игр – четыре победы, две ничьи.

У победителей встречи дубль оформил Себастьян Дриусси (88-я, 89-я минуты) и по разу отличились Сердар Азмун (2), Бранислав Иванович (9) и Эмилиано Риноги (83). Азмун и Ригони, помимо голов, записал на свой счет по одной результативной передаче.

"Зенит" одержал третью победу в последних пяти играх и с 48 очками лидирует в турнирной таблице, а "Анжи" расположился на 15-й строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре петербуржцы 20 апреля на выезде сыграют с "Краснодаром", а махачкалинцы днем ранее примут "Ахмат".