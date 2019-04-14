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14 апреля 201921:58 Алексей Петров

Генеральная уборка в Арктике: уже есть результаты

Техника, которая покоряла север. Уникальные образцы. Вот, например, первый советский гусеничный трактор "Коммунар". Сейчас уже ржавчина повсюду. Но в далеком 1932-м новенький еще трактор был доставлен в Арктику и там использовался для освоения месторождений медной руды. Единственный сохранившийся экземпляр. Даже в энциклопедиях числится как утраченный, рассказывают специалисты. Рядом — еще один раритет.

"Это "Сталинец". Это уже следующая модель после "Коммунара". Выпускался он на Челябинском тракторном заводе. Принимал непосредственное участие в освоении Арктики, применялся для транспортировки самолетов по аэродромам", — рассказал Олег Титберия, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 30-х годах — невероятный всплеск интереса к Арктике. Вот так в Москве встречали знаменитых челюскинцев и авиаторов, которые спасали полярников. Среди летчиков был тогда и Анатолий Васильевич Ляпидевский.

Чтобы найти челюскинцев, экипаж Ляпидевского поднимался в воздух 29 раз. И наконец-то обнаружил лагерь.

"Резко опустили машину, и это оказался лагерь Шмидта, там была мачта с флагом. И с первого захода, снижая машину, Анатолий Васильевич коснулся ледяной дорожки, которую расчистили челюскинцы. Тяжелейшая машина бухнулась на эту дорожку. Они включили форсаж — и машина, слава Богу, уперлась в самый бордюр", — сказал Роберт Ляпидевский, сын Героя СССР Анатолия Ляпидевского.

Семеро летчиков, участвовавших в спасательной операции, получили звание Героев Советского Союза. Впервые в истории СССР.

Дом полярников на Никитском бульваре в Москве. Он был построен во второй половине 30-х годов. специально для исследователей Севера. В разные годы здесь жили девять Героев Советского Союза. Само здание специалисты называют одним из наиболее заметных образцов архитектуры того времени.

Архитекторы сравнивают его с итальянскими палаццо. Якоб- личное указание Сталина: у людей, которые долгие месяцы находятся в суровых условиях Севера, дом должен быть светлым и солнечным. Входная дверь сохранилась с 30-х годов. Среди жильцов разных лет — такие исследователи, как Владимир Каратаев, Борис Чухновский, Иван Черевичный.

Рядом — выдающий полярник Георгий Ушаков. В конце 20-х именно он отвечал за управление и заселение острова Врангеля. Позднее совместно с другим исследователем Николаем Урванцевым составил первую карту архипелага Северная Земля. В конце 30-х он — уже первый начальник созданного Главного управления Гидрометслужбы СССР.

Среди жильцов этого знаменитого дома — Борис Кремер. В августе 1941-го его группа была высажена на одном из северных островов — с минимальным запасом продуктов и снаряжения. Однако вернуть группу назад своевременно не удалось. В итоге вместо полугода полярники провели на острове целых две зимовки, в тяжелейших условиях выдавали в радиоэфир сообщения, дезинформируя противника. Эта плеяда первопроходцев, по сути, проложила путь к современному освоению Арктики.

Форум называется "Арктика — территория диалога". Масштаб и характер этого диалога становится хорошо понятен в зале. Триста российских компаний, десятки зарубежных, министры, губернаторы, бизнесмены. Прямо здесь обсуждаются проекты, которые способны сделать Арктику локомотивом российской экономики.

И самый масштабный проект на десятилетия вперед — это Северный морской путь, который открывает, по сути, неограниченные транспортные возможности. И во многом за счет глобального потепления этот коридор в перспективе станет круглогодичным. И Россия обеспечит эффективную работу Северного морского пути. На форуме это вызвало особый интерес.

"Экономия колоссальная и на топливе, и на времени. Это очень интересная и перспективная сфера международного сотрудничества. И это сотрудничество должно нас сближать, а не разъединять", — заявил Владимир Путин.

В прошлом году объем перевозок по Северному морскому пути уже составил 20 миллионов тонн. Это почти втрое выше, чем за советский рекорд. Чтобы глобальный коридор успешно работал, нужны новые ледоколы, и эта работа не прекращается. Всего к 2035 году Арктический флот страны будет насчитывать не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, в том числе 9 атомных.

Многие прорывные проекты уже реализованы. поселок Сабетта, откуда потребителям поставляется сжиженный природный газ. Танкер "Кристоф де Маржери" уже выполняет рейсы. Осваиваются многие месторождения. На Земле Франца Иосифа построено самое северное капитальное здание в мире. Арктический трилистник, который видно даже из космоса. База "Северный клевер" появилась на Новосибирских островах. Но главное — никакие планы не должны создавать угрозы для природы Севера.

"Самые главные угрозы — экологические. Мишек жалко. В данном случае — белых медведей. Это я образно говорю, вообще всю фауну. В связи с потеплением, экономическим освоением зоны, конечно, риски возрастают", — отметил Владимир Путин.

Россия начала масштабную генеральную уборку в Арктике в 2010 году. Владимир Путин тогда лично прилетел на Землю Франца Иосифа. Работа была колоссальной, и уже есть результаты. Арктика снова поражает белоснежными пейзажами. А ученые продолжают спорить о структуре древних отложений льда.

Российская Арктика — это огромные территории, которые активно обустраиваются. Сейчас на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций. В кулуарах форума можно увидеть многие перспективные проекты. Скажем, новые суда, инфраструктура. Например, современный терминал, который уже скоро откроется в аэропорту Нового Уренгоя.

Текст: "Вести недели"

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