Зеленский не хочет играть по чужим правилам

Автор: Дмитрий Киселёв

Украина. Осталась неделя до решающего второго тура президентских выборов. Голосование пройдет 21 апреля. Пока соотношение предпочтений по оставшимся двум кандидатам — Зеленскому и Порошенко — 61% на 24 при 15 неопределившихся. Вот таблица от украинской социологической группы "Рейтинг". Данные опубликованы, несмотря на запреты со стороны действующей власти в Киеве. То есть даже если гипотетически представить себе, что все неопределившиеся вдруг в последний момент решат отдать свой голос за Порошенко, то Зеленский, или Зе, как его еще называют на Украине, все равно убедительно побеждает в соотношении 61 на 39%.

Сложившийся разрыв означает, что Петру Порошенко надо идти на радикальные фальсификации, ведь если он хочет быть первым, то украсть придется у Зеленского почти половину его голосов. Представляете себе задачу?

Почему мы начали именно с того, что Порошенко предстоит голоса украсть? Да потому, что за две недели после первого тура Порошенко не сделал ничего, чтобы сократить свой разрыв с Зеленским и завоевать симпатии избирателей. Наоборот, его кампания выглядит непродуманной, хаотичной, злобной и даже панической. В целом — творчески беспомощной. Чего стоит хотя бы ролик, что появился на официальном ресурсе кандидата Порошенко, где кандидата Зеленского сшибает самосвал. "Вести недели" уже говорили, что еще осенью Порошенко был бы готов убить Зеленского, а сейчас уже поздно. Но нет, мыслишка бродит.

Почти через год после начала гражданской войны навВостоке Украины популярный украинский певец Кузьма Скрябин выступил с антивоенным клипом. Через несколько недель навстречу белому джипу Кузьмы выехал молоковоз. Кузьма тогда погиб на месте. Сейчас Порошенко и его штаб вынуждены извиняться за характер своей агитации, да и ролик с оранжевым грузовиком, мол, как-то случайно оказался на официальном ресурсе кандидата. И даже расследование началось. На Украине этому не верят. И вот типичные комментарии в Сети: "Фура добила рейтинг Пети"; "Порошенко — наркоман. Системный и опасный. И наркотики эти — власть и нажива".

Накал в обществе и уровень накала за неделю до второго тура можно понять, лишь оценив, сколь высоки ставки. Фактически речь идет о возможности смены элит на Украине, элит политических, а следовательно, и элит финансовых. Это означает возможность полной "перезагрузки" страны.

Понятно, что сейчас действующие украинские олигархи и все прикормленные вокруг Порошенко объединились против Зеленского. Для них он слишком опасен. Но поскольку и Порошенко страну разоряет, то общий для нынешней верхушки вариант такой — сохранить Порки, но через конституционную реформу лишить его большинства президентских полномочий и взять управление страной в свои руки через новый парламент. Собственно, вот рабочая схема на сегодняшний день. Осталось лишь украсть победу у Зе — Зеленского.

Автор: Елена Ерофеева

Украинского президента они не увидят — только летящий мимо кортеж. Но Порошенко наверняка посмотрит в окно. И жидкая шеренга волонтеров на обочине европейской столицы будет радостно махать желто-голубыми флагами.

У канцелярии Меркель не только сторонники. Ждут президента Украины и его противники. Это их протест не Порошенко — немецкому канцлеру, которая так гостеприимно его принимает.

Порошенко прилетел к Меркель на обед. Его кортеж подъезжает к Бундесканцелярии. Этот визит в Германии восприняли не как обычный в череде рабочих встреч. Украинский президент приехал за поддержкой — убедить избирателя в том, что Европа с ним считается.

За пять лет президентства это уже 16-й визит Порошенко в немецкую столицу. Официально переговоры в Берлине посвящены "Минску". Но такая версия годится только для пресс-релиза.

"Правящая партия Германии после первого тура голосования опубликовала, как мне кажется, хамское сообщение для прессы, в котором говорится, что только Порошенко может справиться с Путиным, а Зеленского нельзя воспринимать всерьез", — сказал Андрей Хунко, депутат Бундестага.

Закрытая часть этой встречи — разговор тет-а-тет. Немецкие политики полагают, что Меркель могла говорить с Порошенко о мирной передаче власти: не поднимать третий Майдан, если второй тур будет проигран. А это, скорее всего, произойдет. Немецкие журналисты задали вопрос: почему канцлер не пригласила Зеленского? Ответ прозвучал неубедительно. "Я приняла решение, что я приглашу президента, потому что мы находимся в постоянном контакте, в том числе в то время, когда на Украине проходят выборы", — заявила Меркель.

Уже в конце протокола с Порошенко случился конфуз: он протянул канцлеру руку, она в ответ указала ему на место — рукопожатие происходит под флагами. Он так и не выучил правила дипломатической вежливости.

Три года назад на встрече с Меркель он уже попадал впросак. Ангела Меркель проводила Порошенко до автомобиля, помахала ему рукой. Сейчас президент Украины отправляется на ужин к Макрону. Он будет доказывать президенту Франции, чем лучше Зеленского. В этом прощании было что-то ритуальное: в таком статусе они, может быть, уже и не встретятся.

Эммануэль Макрон в тот же час в Елисейском дворце приветствовал Владимира Зеленского. Французский лидер сам предложил встретиться.

"Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины. О жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе", — отметил Зеленский.

Монополия Порошенко на общение с Европой рухнула. Его тоже пригласили в Елисейский дворец. Он был уже следующим. После Зеленского. Журналисты ждали подхода к прессе, но за несколько минут до выхода микрофоны попросили убрать. Интервью давал только свои, когда в Париже наступила ночь.

"Главное — Украина имеет твердую поддержку Евросоюза в своих европейских и евроатлантических стремлениях", — сказал Порошенко.

В столице Франции Порошенко и Зеленский не встретились. Их первый публичный разговор по телефону произошел накануне в студии канала "1+1". На эфир программы "Право на власть" президент приехал без приглашения — в тот вечер его не ждали. Порошенко до этого приглашали несколько раз, но он всегда отказывался, ведь "1+1" — канал Коломойского. Его визит был похож на провокацию. Он зашел в студию и стал требовать на площадку Зеленского.

Он, конечно, знал, что Зеленский в это время во Франции готовится к встрече с Макроном. Видимо, рассчитывал унизить оппонента, снова обвинить в трусости. С Владимиром Зеленским связались по телефону и по громкой связи вывели в студию.

Порошенко пять лет не слышал народ. И Зеленский прямо ему об этом говорит. Он ни разу не повысит голос, будет стоять на своем и заставит президента выслушать свою позицию. Порошенко Зеленскому даже в телефонном разговоре проигрывает.

"У меня достаточно серьезная выдержка. Я прощаю по-человечески любого. Меня можно несколько раз обидеть, но у меня больше нет щек. Я подставил левую, я подставил правую. Парни, я живой человек. Я ответил так, как смог, как считал нужным", — признался Зеленский.

У Порошенко сдали нервы. 14 апреля он приехал на стадион и вызывал туда Зеленского, дал ему 40 минут добраться до "Олимпийского". Сцену собрали заранее, привезли массовку, зарядили музыкантов. Порошенко и сам спел полстрочки.

Зеленский приезжать не собирался. Дата была согласована еще две недели назад — 19 апреля, пятница. А потому 14-го Порошенко дебатировал сам с собой. Вопросы задавал риторические.

Утопить Зеленского в грязи Порошенко помогают добровольные помощники. Его ярый сторонник Ганапольский очень старался. В студию президентского канала пригласили бывшего актера "95 квартала". 20 минут ведущий допрашивал Дениса Манжосова. Выуживал компромат на Зеленского. Но Манжосов лишь сломал легенду о наркомане Зеленском. Ганопольский опозорился.

Порошенко легко поддается на провокации Зеленского. Когда тот предложил сдать анализы, президент страны тут же побежал это делать. И так втянулся, что захотел повторить. Украинский боксер Владимир Кличко предложил кандидатам пройти тесты в ВАДа. Оказалось, прибывшая в Киев ВАДА — это не Всемирное антидопинговое агентство, а волонтерская организация, которая на добровольных началах следит за чистотой боксеров. Разница в написании заглавной буквы — V вместо W. Порошенко этого то ли не заметил, то ли ему все равно — с гордостью "сходил в баночку".

"Это абсолютно необходимая процедура, чтобы наша нация имела твердую уверенность в том, что президентом страны не может стать человек, который имеет зависимость", — заявил он.

Зеленского тоже звали, но он дал понять: по чужим правилам не играет. Над Порошенко, который с анализами заигрался, уже смеются. На Форуме безопасности в Киеве, где выступал президент, его уязвила Юлия Тимошенко. "Передо мной выступал главный оратор — Порошенко, который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?" – сказала она.

Антирейтинг Порошенко — главный козырь Владимира Зеленского. Он выпустил новый предвыборный ролик: все, что запрещал президент последние пять лет и за что его так не любят украинцы. Уже на следующей день на странице Порошенко в соцсети этот ролик появился с другим финалом: Владимира Зеленского сбивает грузовик. Еще через день новая версия — кандидата в президента засыпает "белым порошком". Намек на кокаин.

"Я эту грязь уже не могу слышать! Мы с мужем не можем это переносить. Он — порядочный, честный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом. Он не крал! Сколько можно поливать грязью человека?!" — возмущена Римма Зеленская, мать Владимира Зеленского.

"Мне не нужно доказывать обществу, что я не наркоман. Смотрите, я не есть он. Поэтому для меня все это было обидно, остро, болезненно. Но я сильный парень и не готов менять условия и свои позиции", — заявил Зеленский.

Такое поведение президента лишь вызывает отвращение у избирателей. В Германии за визитом Порошенко внимательно следили. Ведь вместо прорыва экономического за пять лет — прорыв границ: в прошлом году в Евросоюз приехало больше украинцев, чем сирийцев.

За баталиями в украинской политике они внимательно следят. Новый президент дает им надежду на перемены. Пока у власти Порошенко, брать обратный билет домой украинские мигранты за рубежом не спешат. "Как можно голосовать за Порошенко?! Хочется мира, добра. Люди устали. Это наш последний шанс выйти из всего этого", — говорят мигранты. Их голоса так и остались неуслышанными. Когда Порошенко приезжал на встречу с Ангелой Меркель, за ворота канцелярии он не вышел.