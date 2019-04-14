Умер скульптор Анатолий Дема

В Санкт-Петербурге скончался скульптор, народный художник РФ Анатолий Дема. Он умер в минувшую субботу, 13 апреля, на 82-м году жизни.

Известно, что с 19 февраля скульптор находился в больнице, от какого заболевания он страдал, не уточняется.

Анатолий Дема создал много памятников, установленных в разных городах России и ближнего зарубежья. В числе самых известных его работ — памятники Флоту Российскому на "Адмиралтейских верфях" и ученому-физиологу Ивану Павлову в Санкт-Петербурге. В Тбилиси установлен памятник Анатолию Собчаку работы скульптора. Кроме того, Дема — автор памятника кошке, который установлен во дворе Санкт-Петербургского государственного университета.

До последнего момента Дема возглавлял кафедру монументально-декоративной скульптуры в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица, отмечает ТАСС.