Орешкин поспорил с Кудриным

Причина отставания по инвестициям от целевых показателей — обязательства России в рамках ОПЕК+, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

При этом целевые показатели по несырьевой экономике показывают опережающий рост, отставание только в нефтегазовой отрасли. Если нет роста добычи, инвестиции сокращаются, объяснил глава ведомства.

В то же время председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.сообщил, что план по росту инвестиций до 25% ВВП к 2024 году скорее всего выполнен не будет.

Согласно данным Росстата, отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, передает РИА Новости.