Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым

В Костромской области продолжаются поиски двух школьников, пропавших еще 6 апреля. Как сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ, в воскресенье, 14 апреля, тело одного из школьников, семилетнего мальчика, было обнаружено в реке Унжа в черте города Мантурово.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сообщается, что они не обнаружили на теле ребенка каких-либо видимых телесных повреждений.

Двое мальчиков, семи и восьми лет, 6 апреля ушли гулять в поселке Лесобаза Мантуровского района области. Домой они не вернулись. Сообщение об исчезновении детей поступило в следственные органы вечером того же дня, сразу начались широкомасштабные поиски. В них участвовали представители правоохранительных органов, волонтеры, местные жители, а также водолазы местной службы спасения.

По факту пропажи детей было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве. Поиски второго пропавшего мальчика продолжаются.