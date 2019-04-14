Дубль Комана помог "Баварии" разгромить "Фортуну"

В матче 29-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" в Дюссельдорфе разгромила местную "Фортуну" со счетом 4:1. Подопечные Нико Ковача довели беспроигрышную серию до девяти игр – восемь побед, одна ничья.

У победителей встречи дубль оформил Кингсли Коман (15-я, 41-я минуты) и по разу отличились Серж Гнабри (55) и Леон Горецка (90+2), а у хозяев поля единственный мяч забил Доди Лукебакио (89), реализовавший пенальти. Гнабри, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

"Бавария" с 67 очками лидирует в турнирной таблице, а "Фортуна" расположилась на десятой строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре подопечные Нико Ковача 20 апреля примут "Вердер", а команда Фридхельма Функеля в тот же день на выезде сыграет с "Майнцем".